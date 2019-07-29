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"Україна – наша": Портников викрив нову підлість із боку Росії

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Росія задумала помститися США за уявне втручання в Україну, яку вважає своєю зоною впливу, шляхом погіршення обстановки в сусідній Венесуелі і на Кубі.

Таку думку в своєму блозі для "Белсат" висловив український журналіст Віталій Портников.

Так, він порівняв одночасні візити спецпредставника США Курта Волкера в Україну і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на Кубу.

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Волкер зустрівся із Зеленським

Волкер зустрівся із Зеленським

president.gov.ua

"Волкер у Києві ще раз підтвердив американську прихильність ідеї врегулювання на Донбасі і відновлення територіальної цілісності України. З точки зору Кремля, це – пряме втручання Вашингтона в "російські справи", спроби зазіхнути на московську сферу впливу на пострадянському просторі!" – пояснив журналіст.

Портников зазначив, що Росія, абсолютно не розуміючи, що США допомагає Україні боротися з агресією, не плануючи розширити свій вплив, щоб помститися, направила Лаврова в Гавану, щоб показати політичну і військову підтримку диктатурі, з якою не ладнає Трамп.

Лавров відвідав Кубу

Лавров відвідав Кубу

Facebook МЗС РФ

Крім того, за словами журналіста, Кремль хоче включити в цю коаліцію ще і режим Ніколаса Мадуро в Венесуелі.

"І все це для Білого дому – пряма демонстрація готовності і бажання Володимира Путіна наступити на ногу Дональду Трампу", – пояснив він.

"Із точки зору Москви все просто і прозоро. Ви лізете в "нашу" Україну – ми не даємо вам діяти в "вашій" Венесуелі. З точки зору Вашингтона все навпаки: і в тій, і іншій ситуації Сполучені Штати підтримують тих, хто піддається насильству", – зазначив Портников.

Путін і Трамп

Путін і Трамп

радіо Свобода

Однак США, за словами журналіста, поки не вдалося досягти успіху. "І в тому, і в іншому випадку поки що тріумфує не Трамп, а Путін. Але з точки зору навіть не цінностей, а формальної логіки з підходами Білого дому важко не погодитися", – додав він.

"Інша справа, що Кремль давно вже живе в світі, де немає ніякої формальної логіки, а є просто бажання Путіна і його уявлення про реальність. І так, ці уявлення викривлені", – резюмував Портников.

Віталій Портников

Віталій Портников

Антикор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 липня Волкер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Також делегація США на чолі з Волкером відвідала Станицю Луганську, де поспілкувалася з місцевими жителями і обговорила з Олександром Сирським ситуацію в зоні проведення ООС.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Віталій Портніков
Місце
Росія
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
К сожалению, многие представители населения тех же демократических, экономически развитых стран ЕС уже обработаны московской пропагандой и, что касается внешней политики, в большинстве случаев принимают сторону "вынужденного защищаться" от "коварной Америки" путина ((((....
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Во баран винторогий!
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