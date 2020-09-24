Україну закликали терміново зміцнити кордон із Білоруссю: що буде з Лукашенком і чого чекати від Путіна

Незважаючи на протистояння з власним народом, незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко таємно вступив у цю посаду на закритій інавгурації. Однак увесь цивілізований світ ще раз запевнив: законності не визнаємо, вибори сфальсифіковані, вимагаємо провести нові та чесні.

Україна теж не стала відставати й нарешті заявила, що солідарна з рішенням західних партнерів. Це позитивний момент, кажуть експерти, однак тепер Україні треба бути готовою до можливих провокацій і навіть не з боку Лукашенка.

Як далі розвиватимуться відносини України і Білорусі та звідки чекати чергових неприємностей – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Україна не розриває дипвідносини з Білоруссю

Багато експертів уважає, що невизнання Лукашенка хоч і пізніше рішення, але досить правильне з боку нинішньої влади. Воно означає, що країна йде одним кроком із західними партнерами та не намагається підіграти Росії, яка однією з перших у світі визнала білоруські вибори законними.

"Було б дуже погано, якби ми, за давньою традицією, намагалися проскочити між двома крапельками дощу. Треба нарешті чітко та ясно зайняти позицію, і я радий тому, що нарешті вона у нас є", – зазначив OBOZREVATEL колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко .

За його словами, невизнання Україною президентських виборів у Білорусі не означає повного розриву всіх відносин між країнами, оскільки дипломати в обох країнах залишаються, контакти буде припинено хіба що на вищому рівні.

"Підтримувати контакти з людиною, яка в крові, і в буквальному сенсі цього слова, топить свій народ – навряд чи розумний політичний крок. Але економічні відносини триватимуть, торгівля теж. Лукашенко не стане бити по своїх власних підприємствах", – додав ексміністр.

З такою тезою погодився і колишній глава МЗС Павло Клімкін. На його думку, те, що цивілізований світ і Україна не визнають Лукашенка легітимним президентом, не означає, що з Білоруссю тепер не буде жодного спілкування й комунікації. Воно піде недипломатичними й непублічними каналами, через які зазвичай і здійснюється реальний тиск.

"В Україні теж є чималі важелі впливу на Білорусь через взаємодію з бізнес-елітами, з білоруською демократією. І дуже важливо їх зараз задіяти", – зазначив OBOZREVATEL Клімкін.

Україна терміново має зміцнити свій північний кордон

Глава комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко вважає, що головне для України – щоб Білорусь залишалася максимально незалежною від Росії державою та рухалася в бік демократії. Однак зараз важко спрогнозувати, як невизнання Лукашенка вплине на подальші відносини двох країн.

За його словами, якщо Лукашенко залишиться при владі, то відносини між Україною та офіційним Мінськом не будуть такими, як раніше, але головна проблема не в цьому, а в тому, чи не проковтне Росія Білорусь.

"Зараз Лукашенко дуже залежить від підтримки Путіна, і зрозуміло, що за неї він вимагатиме певних поступок. Може статися де-факто "аншлюс" Білорусі. Для України це вкрай небезпечно, тому що можемо отримати на кордоні додаткове джерело напруги та провокацій", – передбачає Мережко.

Опитані OBOZREVATEL дипломати погоджуються, що Україна мусить терміново зміцнювати свій північний кордон із Білоруссю, тому що в Путіна не буде жодних перешкод для дій у військово-політичній сфері.

"Для нас це має бути дуже серйозним дзвіночком", – пояснив Огризко.

"Великих змін у сфері безпеки не буде, тому що наша позиція, хоча дуже повільно, але скоригована з Євросоюзом. Але ми маємо комплексно подивитися на ризики з півночі. І не тільки з військового погляду, але й з гібридного", – додав Клімкін.

Лукашенко втримається при владі чи піде?

Експерти вважають, що тепер Лукашенко повністю перебуває під владою Путіна. Якщо раніше він намагався маневрувати між молотом і ковадлом – Заходом і Росією – то тепер, незаконно зайнявши президентське крісло, втратив усі інструменти впливу на РФ.

На переконання російського політолога Дмитра Орєшкіна, у нього залишилися тільки силовики й підконтрольні ЗМІ, завдяки яким він ще тримається при владі, поки що, але піти йому доведеться.

"Упевнений, що цивілізований світ таки дотисне Лукашенка. Він піде, це 100%. Після всіх цих подій, звірячої жорстокості, смішного фарсу, який назвали інавгурацією, він став токсичним активом і для самого Путіна. Він торгуватиме ним із Заходом і в перспективі просто здасть. Для Росії питання Білорусі абсолютно принципове, тому що Путін хоче зберегти повний контроль над нею. Якщо він її втратить, то що скаже всередині Росії?" – поставив запитання Клімкін.

Тим часом Путін досі не привітав Лукашенка з "інавгурацією". Кремль виправдався, мовляв, практика міжнародного спілкування цього й не вимагає. Привітання незаконно обраному надіслав лише президент Туркменістану.