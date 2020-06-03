Україна і Ізраїль не відновлять авіасполучення найближчим часом: посол назвав причину

Авіасполучення між Україною та Ізраїлем не планують відновлювати найближчим часом через ситуацію з коронавірусом в нашій країні.

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Про це заявив посол Ізраїлю Йоєль Ліон в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, українському Міністерству закордонних справ пропонували пілотний проект, але потім виявилося, що епідемічна ситуація невтішна.

Україна і Ізраїль не відновлять авіасполучення найближчим часом

Посол сказав, що до цього питання можуть повернутися в наступному місяці. Для цього необхідно почекати, поки цифри в Україні знизяться.

"У найближчому майбутньому ми не бачимо можливості повністю відкрити сполучення між нашими країнами. Крім того, інший важливий фактор – кількість тестів, які ви проводите", – підкреслив він.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Італия 3 червня відкрила кордони для туристів і відновила пересування між регіонами без будь-яких обмежень. Однак пускати будуть не всіх.

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