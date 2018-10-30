''Україна хворіє'': заступник голови Держдуми відзначилася божевільною промовою на росТБ

Заступник голови нелегітимної Державної думи Росії Ірина Ярова виступила з неадекватною промовою на кремлівському телебаченні, у якій заявила, що українці і росіяни навічно залишаться братніми народами, а Україна, де вона народилася, нібито є тимчасово інфікованою.

Крім того, намагаючись знайти точки дотику між Батьківщиною і країною-агресором, вона перерахувала набір стандартних пропагандистських штампів, які нібито об'єднують дві зовсім різні держави: починаючи від комуністичного минулого і закінчуючи православ'ям. Своєю божевільною промовою продажна українка, яка, до слова, народилася на Донбасі, поділилася в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Братній народ України для нас був, є і буде братнім чому? Тому що ідеали добра, ідеали православ'я, ідеали будівництва своєї батьківщини як загальної рідної домівки, захисту в роки Великої вітчизняної війни, той славний подвиг, якому немає рівних в історії людства, — це кровні зв'язки, це нерозривний історичний вічний зв'язок. Тому я думаю, що хвороба, на яку хворіє Україна зараз, це, знаєте, така інфекція, привнесена. Це не те, що притаманне українському народу", — нахабно висловилася Ярова.

"Тому я, як оптиміст, можу стверджувати, що і 100-річна історія комсомолу об'єднує, а не роз'єднує нас, і великі подвиги наших народів, і спільне майбутнє, яке буде", — самовпевнено продовжила вона озвучувати окупаційну риторику Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нелегітимний член Ради Федерації Росії від тимчасово окупованого Криму Ольга Ковітіді осоромилася божевільною промовою про неіснування України як держави, оскільки в її уяві є лише "православний русскій мір". Крім того, вона заявила, що Білорусь також не вважає окремою країною, а лише частиною цього ж "русского міра".