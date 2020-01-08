Україна чекає, поки прокинеться Трамп: в США знають справжню причину авіакатастрофи в Ірані

Спецслужби США стежили за ситуацією в Ірані, в першу чергу за аеропортом. Після удару по американським базам їх розвідка відстежувала територію і легко б помітила рух ракети, якою, за однією з версій, могли збити український літак.
Але щоб опублікувати інформацію, спецслужби спершу повинні презентувати її свому президенту Дональда Трампа. А він все ще спить.
Про це OBOZREVATEL заявили джерела в українських спецслужбах. "Україна чекає, поки прокинеться Трамп", – розповідає співрозмовник. Американський президент вночі кілька годин проводив засідання. А зараз він відпочиває, тому без нього спецслужби США не діють.
Іран же стверджує, що ніяких ракетних ударів по літаку не було. Хоча "чорні ящики" надавати Україні відмовилися. І хоча експерти сходяться на думці: через технічну несправність літак не міг раптово розбитися, а приземлитися можна було навіть з одним двигуном, поки офіційних підтверджень того, що літак збили. немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Попередньо встановлено, що тіла загиблих в катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорта Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.
Рятувальники виявили "чорний ящик " українського літака Boeing 737, який розбився відразу після зльоту.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував крах українського літака МАУ в Ірані.
В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.
Також в МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав.
Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing-737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найбільш гарячій точці планети".
В РНБО повідомили, що до розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані залучать компанію Boeing.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".