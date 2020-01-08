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8 січня • оновлено в 14:47
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Україна чекає, поки прокинеться Трамп: в США знають справжню причину авіакатастрофи в Ірані

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Спецслужби США стежили за ситуацією в Ірані, в першу чергу за аеропортом. Після удару по американським базам їх розвідка відстежувала територію і легко б помітила рух ракети, якою, за однією з версій, могли збити український літак.

Але щоб опублікувати інформацію, спецслужби спершу повинні презентувати її свому президенту Дональда Трампа. А він все ще спить.

Про це OBOZREVATEL заявили джерела в українських спецслужбах. "Україна чекає, поки прокинеться Трамп", – розповідає співрозмовник. Американський президент вночі кілька годин проводив засідання. А зараз він відпочиває, тому без нього спецслужби США не діють.

Україна чекає, поки прокинеться Трамп: в США знають справжню причину авіакатастрофи в Ірані

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Катастрофи Boeing-737 можна було уникнути: Іран викрили в підбурюванні

Іран же стверджує, що ніяких ракетних ударів по літаку не було. Хоча "чорні ящики" надавати Україні відмовилися. І хоча експерти сходяться на думці: через технічну несправність літак не міг раптово розбитися, а приземлитися можна було навіть з одним двигуном, поки офіційних підтверджень того, що літак збили. немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

  • Попередньо встановлено, що тіла загиблих в катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорта Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

  • Рятувальники виявили "чорний ящик " українського літака Boeing 737, який розбився відразу після зльоту.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував крах українського літака МАУ в Ірані.

  • В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.

  • Також в МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав.

  • Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing-737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найбільш гарячій точці планети".

  • В РНБО повідомили, що до розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані залучать компанію Boeing.

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Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Теги
МАУ Авіакатастрофа
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Источник в украинских спецслужбах заявляет: сейчас Трамп отдыхает, поэтому без него спецслужбы США бездействуют. Это нечто. Трамп спит и спецслужбы США тоже спят. Наверняка в укроспецслужбах все так и происходит, пока Зе спит, СБУ бездействует. Но только Зе открывает очи как тут же спецслужбы Укроины начинают действовать. Придется подождать, пока Трамп проснется и спецслужбы Омерыги назначат виновного. СУГС, ёпста
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Сомнительно, шо он проснётся и признается, шо его проиворакета приняла Боинг за ракету Ирана.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Пока хозяин спит - холопы подождут...
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