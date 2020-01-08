Україна чекає, поки прокинеться Трамп: в США знають справжню причину авіакатастрофи в Ірані

Спецслужби США стежили за ситуацією в Ірані, в першу чергу за аеропортом. Після удару по американським базам їх розвідка відстежувала територію і легко б помітила рух ракети, якою, за однією з версій, могли збити український літак.

Але щоб опублікувати інформацію, спецслужби спершу повинні презентувати її свому президенту Дональда Трампа. А він все ще спить.

Про це OBOZREVATEL заявили джерела в українських спецслужбах. "Україна чекає, поки прокинеться Трамп", – розповідає співрозмовник. Американський президент вночі кілька годин проводив засідання. А зараз він відпочиває, тому без нього спецслужби США не діють.

Іран же стверджує, що ніяких ракетних ударів по літаку не було. Хоча "чорні ящики" надавати Україні відмовилися. І хоча експерти сходяться на думці: через технічну несправність літак не міг раптово розбитися, а приземлитися можна було навіть з одним двигуном, поки офіційних підтверджень того, що літак збили. немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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