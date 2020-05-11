Україна, Британія та країни ЄС почали вихід з карантину: що дозволять з 11 травня

З понеділка, 11 травня, в Україні та деяких країнах світу почали послаблювати режим карантин через пандемію COVID-19.
Детально про зняття обмежень в Україні OBOZREVATEL повідомляв в окремому матеріалі. Також інші держави стали поетапно знімати карантин.
Великобританія
Людям дозволили повернутися на підприємства, які були в карантин "закриті як непершочергові". Іншим же радили продовжувати роботу з дому.
Карантин в Європі
Поступово почнуть відновлювати іноземні авіарейси, але всім прибулим з-за кордону (включаючи і підданих Сполученого Королівства) необхідно буде провести в карантині два тижні.
Також сьогодні відкриють садові центри (магазини, де можна купити товари для садиби і городу).
Уряд дозволив людям займатися спортом на вулиці за умови збереження дистанції між людьми.
У Європі з 11 травня стали знімати карантин
Ізраїль
Влада відкрила пляжі, але тільки для прогулянок. Засмагати на піску біля моря заборонено.
Швейцарія
В країні відкриють школи, але з дотриманням дистанції. Парти в класах розставлять подалі один від одного, в коридорах і на сходах малюються "кордону в 1,5 м" між учнями. Багато класів розбиті надвоє, щоб в приміщеннях було не надто багато дітей.
Також будуть відкриті кафе і ресторани.
У Європі з 11 травня стали знімати карантин
Греція
У Греції з 4 травня відкрили деякі роздрібні магазини, в тому числі книжкові, і перукарні. А з 11 травня почнуть відкривати школи.
Франція
З 11 травня країна частково зніме блокування, включаючи також відкриття шкіл з початковими класами. Будуть відкриті деякі магазини. Також влада скасовують електронні перепустки для виходу з дому.
Метро в Парижі буде працювати за довідками з роботи або інших доказів необхідності поїздки.
Нідерланди
У Нідерландах запрацюють початкові школи, бібліотеки та перукарні.
Чехія
Чеська влада дозволили відкрити – великі магазини, солярії, масажні та косметичні салони, тераси ресторанів і кафе. Також відновлять роботу музеї, художні галереї, театри і кінотеатри де на спектаклях і кіносеансах зможуть бути присутніми до 100 глядачів.
У Європі з 11 травня стали знімати карантин
Іспанія
У таких регіонах країни, як Канарські і Балеарські острови сьогодні відкриють бари, ресторани і магазини, але з обмеженою кількістю відвідувачів. Також запрацюють музеї, спортивні зали і готелі.
У Мадриді і Барселоні карантин поки не послаблять.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії з 4 травня почала діяти друга фаза пом'якшення карантину, введеного через пандемію COVID-19.
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