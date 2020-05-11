Україна, Британія та країни ЄС почали вихід з карантину: що дозволять з 11 травня

З понеділка, 11 травня, в Україні та деяких країнах світу почали послаблювати режим карантин через пандемію COVID-19.

Детально про зняття обмежень в Україні OBOZREVATEL повідомляв в окремому матеріалі. Також інші держави стали поетапно знімати карантин.

Великобританія

Людям дозволили повернутися на підприємства, які були в карантин "закриті як непершочергові". Іншим же радили продовжувати роботу з дому.

Карантин в Європі

Поступово почнуть відновлювати іноземні авіарейси, але всім прибулим з-за кордону (включаючи і підданих Сполученого Королівства) необхідно буде провести в карантині два тижні.

Також сьогодні відкриють садові центри (магазини, де можна купити товари для садиби і городу).

Уряд дозволив людям займатися спортом на вулиці за умови збереження дистанції між людьми.

У Європі з 11 травня стали знімати карантин

Ізраїль

Влада відкрила пляжі, але тільки для прогулянок. Засмагати на піску біля моря заборонено.

Швейцарія

В країні відкриють школи, але з дотриманням дистанції. Парти в класах розставлять подалі один від одного, в коридорах і на сходах малюються "кордону в 1,5 м" між учнями. Багато класів розбиті надвоє, щоб в приміщеннях було не надто багато дітей.

Також будуть відкриті кафе і ресторани.

У Європі з 11 травня стали знімати карантин

Греція

У Греції з 4 травня відкрили деякі роздрібні магазини, в тому числі книжкові, і перукарні. А з 11 травня почнуть відкривати школи.

Франція

З 11 травня країна частково зніме блокування, включаючи також відкриття шкіл з початковими класами. Будуть відкриті деякі магазини. Також влада скасовують електронні перепустки для виходу з дому.

Метро в Парижі буде працювати за довідками з роботи або інших доказів необхідності поїздки.

Нідерланди

У Нідерландах запрацюють початкові школи, бібліотеки та перукарні.

Чехія

Чеська влада дозволили відкрити – великі магазини, солярії, масажні та косметичні салони, тераси ресторанів і кафе. Також відновлять роботу музеї, художні галереї, театри і кінотеатри де на спектаклях і кіносеансах зможуть бути присутніми до 100 глядачів.

У Європі з 11 травня стали знімати карантин

Іспанія

У таких регіонах країни, як Канарські і Балеарські острови сьогодні відкриють бари, ресторани і магазини, але з обмеженою кількістю відвідувачів. Також запрацюють музеї, спортивні зали і готелі.

У Мадриді і Барселоні карантин поки не послаблять.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії з 4 травня почала діяти друга фаза пом'якшення карантину, введеного через пандемію COVID-19.

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