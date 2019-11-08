Україна без Криму: скандал із The New York Times отримав раптове продовження

Американське видання The New York Times, яке раніше опублікувало статтю з картою України без Криму, що зараз окупований Росією, вирішило виправити свою помилку.

Так, зображення у матеріалі про українського бізнесмена Ігоря Коломойського замінили (щоб подивитися фото, доскролье новину до кінця).

Як можна помітити, тепер на ілюстрації материкова Україна і Крим вже позначені однаковим кольором.

Карта України без Криму Скріншот

Однак анексувати півострів на мапі відділений пунктиром.

Нагадаємо, що статтю під назвою "Український олігарх планує новий гірський курорт" газета The New York Times подала з ілюстрацією, на якій карта України була зображена без тимчасово окупованого Росією Криму. Водночас на зображенні колір материкової України відрізнявся від кольору Кримського півострова.

Карта України з Кримом Скріншот

У зв'язку з цим українське посольство у Вашингтоні закликало The New York Times виправити помилку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році The New York Times опублікувала карту, на якій окупований Крим позначений таким само кольором, що і територія РФ, а також підписаний як "спірна територія". Пізніше в газеті пояснили свою позицію. Сам автор матеріалу Іван Нечепуренко заявив, що не має стосунку до опублікованої в газеті карти.

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