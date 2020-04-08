Ухань повністю відкрили після карантину: як оживає місто. Фото

У мережі з'явилися фото міста Ухань у провінції Хубей у Китаї, яке 8 квітня відкрили після суворого карантину, введеного у зв'язку з поширенням звідти коронавірусу.

Знімки показало місцеве агентство "Сіньхуа" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Обмеження з міста були зняті через 76 днів транспортної ізоляції. Зокрема, відновлено залізничне і авіасполучення. Перший поїзд із Уханя вирушив у Гуанчжоу, а перший літак – до міста Санью провінції Хайнань.

У місті відкрили метро, автомобільні дороги і розібрали захисні загорожі, відновивши в'їзд і виїзд. У перші ж години після зняття обмежень з міста виїхали близько 65 тисяч осіб.

При цьому влада рекомендувала не виїздити з міста без необхідності, щоб не спровокувати другу хвилю пандемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Китаї заявили, що взяли під контроль коронавірус в Ухані – там перестали з'являтися нові випадки зараження.

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