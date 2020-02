У книзі знайшли "пророкування" про коронавірус

У мережі активно обговорюють трилер американського автора Діна Кунца "Очі темряви" 1981 року, у якому згадується смертельно небезпечний вірус "Ухань-400".

Першим на схожість сюжету книги з подіями у Китаї, де спалахнув небезпечний коронавірус, звернув увагу користувач Нік Хілтон в Twitter. На його думку, письменник буквально передбачив захворювання.

За сюжетом головна героїня шукає причини смерті сина, який довгий час вважається загиблим. Вона проводить власне розслідування, і пошуки її приводять на військовий завод, куди потрапила її дитина після зараження вірусом "Ухань-400". Як сказано у книзі, це була біологічна зброя, яку розробили в дослідницькому центрі в місті Ухань.

"Ухань-400" – ідеальна зброя. Діє тільки на людей. Не передається ніякими іншими живими істотами. І, як спирохета, збудник сифілісу, "Ухань-400" життєздатний поза людським організмом не довше ніж хвилини. Це означає, що він не може навічно заражати об'єкти і навіть цілі території, як сибірська виразка та інші небезпечні захворювання", – сказано в книзі.

Згідно з сюжетом, носій ставав заразним вже через чотири години після контакту з вірусом. Заражена людина не живе довше двадцяти чотирьох годин. Більшість помирає через дванадцять. Зазначимо, що період виявлення коронавіруса COVID-19 – від двох до 14 днів.

"Цей вірус страшніше лихоманки Ебола в Африці. Він забезпечує стовідсоткову смертність. Ніхто не виживав. Китайці перевіряли його на політичних в'язнів. Вони не змогли знайти протиотруту або антибіотик, який ефективно впливають на вірус", – йдеться в книзі. Однак, на ділі у 2020 році видужавший від коронавірусу більше, ніж померлих.

Відзначимо, що також в романі Кунца "Ухань-400" – зброя, яку створила людина. А коронавірус, як кажуть в дослідженнях, передався людині від тварини.

Також примітно, що в оригінальній версії 1981 року мікроорганізм називався "Горки-400". Тільки пізніше, в 1989 році, назва була змінена на "Ухань-400".

A Dean Koontz novel written in 1981 predicted the outbreak of the coronavirus! pic.twitter.com/bjjqq6TzOl