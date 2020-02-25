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25 лютого • оновлено в 14:52
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"Ухань-400": у книзі американського автора знайшли "пророкування" про коронавірус

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У мережі активно обговорюють трилер американського автора Діна Кунца "Очі темряви" 1981 року, у якому згадується смертельно небезпечний вірус "Ухань-400".

Першим на схожість сюжету книги з подіями у Китаї, де спалахнув небезпечний коронавірус, звернув увагу користувач Нік Хілтон в Twitter. На його думку, письменник буквально передбачив захворювання.

За сюжетом головна героїня шукає причини смерті сина, який довгий час вважається загиблим. Вона проводить власне розслідування, і пошуки її приводять на військовий завод, куди потрапила її дитина після зараження вірусом "Ухань-400". Як сказано у книзі, це була біологічна зброя, яку розробили в дослідницькому центрі в місті Ухань.

У книзі знайшли "пророкування" про коронавірус

"Ухань-400" – ідеальна зброя. Діє тільки на людей. Не передається ніякими іншими живими істотами. І, як спирохета, збудник сифілісу, "Ухань-400" життєздатний поза людським організмом не довше ніж хвилини. Це означає, що він не може навічно заражати об'єкти і навіть цілі території, як сибірська виразка та інші небезпечні захворювання",сказано в книзі.

Згідно з сюжетом, носій ставав заразним вже через чотири години після контакту з вірусом. Заражена людина не живе довше двадцяти чотирьох годин. Більшість помирає через дванадцять. Зазначимо, що період виявлення коронавіруса COVID-19 від двох до 14 днів.

"Цей вірус страшніше лихоманки Ебола в Африці. Він забезпечує стовідсоткову смертність. Ніхто не виживав. Китайці перевіряли його на політичних в'язнів. Вони не змогли знайти протиотруту або антибіотик, який ефективно впливають на вірус", – йдеться в книзі. Однак, на ділі у 2020 році видужавший від коронавірусу більше, ніж померлих.

Відзначимо, що також в романі Кунца "Ухань-400" – зброя, яку створила людина. А коронавірус, як кажуть в дослідженнях, передався людині від тварини.

Також примітно, що в оригінальній версії 1981 року мікроорганізм називався "Горки-400". Тільки пізніше, в 1989 році, назва була змінена на "Ухань-400".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що новий коронавірус COVID-2019, спалах якого стався у Китаї, має потенціал пандемії, однак на даному етапі неконтрольованого глобального поширення хвороби немає.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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Ларионова Леся
Ларионова Леся
Последнее время наблюдается тенденция того, что, как только что-то где-то происходит, то сразу находится "где-то кто-то об этом говорил или писал". А почему же это все не видится и не слышится наперёд, а вылазит после происшествий? Не странно ли?
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
А коронавирус, как говорится в исследованиях, передался человеку от животного. Ага, как будто те кто его создал в лаборатории, скажут об этом всему миру! Верьте и дальше в сказки про вирус от животного)
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