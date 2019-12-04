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4 грудня • оновлено в 19:23
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Знову стали на "стежку війни": в Угорщині зробили заяву про Україну в НАТО

3.1т
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У Міністерстві закордонних справ Угорщини заявили, що країна буде блокувати вступ України в НАТО, поки Київ не відновить мовні права угорської нацменшини.

Із радикальною заявою виступив глава відомства Петер Сійярто, передає Reuters.

"Ми не просимо надавати зайвих прав угорцям на Закарпатті, а тільки ті права, які у них були раніше", – сказав він на саміті НАТО в Лондоні.

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В Угорщині зробили заяву про Україну в НАТО

В Угорщині зробили заяву про Україну в НАТО

Сійярто додав, що Угорщина відкрита для консультацій з Україною з цього питання.

Відзначимо, Угорщина і раніше блокувала шлях України в НАТО. Раніше послу Угорщини в Україні Іштвану Ійдярто вручили ноту протесту в зв'язку з його заявами про автономію угорської нацменшини в країні і блокуванням діяльності Комісії Україна-НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Росія втягнула Угорщину в міжнародний скандал з Україною. Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що парламент Угорщини нібито звернувся до нелегітимної Держдуми з проханням об'єднати зусилля щодо захисту прав мовних меншин в Україні.

  • У Будапешті заявили, що Державні Збори Угорщини не приймали таких заяв і не могли виступати з подібними проханнями.

  • При цьому раніше посол Угорщини Іштван Ійдярто назвав українську мову "дуже складною" і розкритикував ідею викладання нею на Закарпатті.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Угорщина
Тег
НАТО
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Иванова Елена
Иванова Елена
Для венгров украинский слишком сложный!!!!))) Это похлеще одесской юмарины!!!! Кто-нибудь пробовал с нуля учить венгерский???? Думаю украинский просто отдыхает))). ПС: сложный, не сложный, а государственный язык знать обязаны!!!! 21 век, блин, люди обсуждают сколько языков им необходимо учить))) Да мы здесь все от рожденя биязычны!! Радоваться этому нужно!!!!
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hunt andres
hunt andres
Правильно вас мадьяры давят. Россия тоже подключится.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Понты венгров в НАТО ... Украину хоть с венграми, хоть без них - один чёрт не возьмут как и ЕС ...
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Иванова Елена
Иванова Елена
Ще не вмерла, про безвиз мы уже слышали))))
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