Знову стали на "стежку війни": в Угорщині зробили заяву про Україну в НАТО

У Міністерстві закордонних справ Угорщини заявили, що країна буде блокувати вступ України в НАТО, поки Київ не відновить мовні права угорської нацменшини.

Із радикальною заявою виступив глава відомства Петер Сійярто, передає Reuters.

"Ми не просимо надавати зайвих прав угорцям на Закарпатті, а тільки ті права, які у них були раніше", – сказав він на саміті НАТО в Лондоні.

В Угорщині зробили заяву про Україну в НАТО

Сійярто додав, що Угорщина відкрита для консультацій з Україною з цього питання.

Відзначимо, Угорщина і раніше блокувала шлях України в НАТО. Раніше послу Угорщини в Україні Іштвану Ійдярто вручили ноту протесту в зв'язку з його заявами про автономію угорської нацменшини в країні і блокуванням діяльності Комісії Україна-НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія втягнула Угорщину в міжнародний скандал з Україною. Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що парламент Угорщини нібито звернувся до нелегітимної Держдуми з проханням об'єднати зусилля щодо захисту прав мовних меншин в Україні.

У Будапешті заявили, що Державні Збори Угорщини не приймали таких заяв і не могли виступати з подібними проханнями.

При цьому раніше посол Угорщини Іштван Ійдярто назвав українську мову "дуже складною" і розкритикував ідею викладання нею на Закарпатті.

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