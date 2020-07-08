Угорщина висунула претензію до України через забруднення річки Тиса

Президент Угорщини Янош Адер закликав свого колегу, президента України Володимира Зеленського вирішити проблему із забрудненням Тиси. Як зазначив глава сусідньої держави у своєму листі до Зеленського, води Тиси несуть в Угорщину величезні обсяги сміття, з яким угорська влада вже не справляється.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Засмучує, що забруднення Тиси відходами не було зменшено і воно несе тривалу загрозу крихкій екосистемі річки... Наші машини вже не в змозі впоратися з купами сміття, які надходять у величезній кількості", - написав президент Угорщини, назвавши ситуацію, що склалася "не гідною європейських стандартів" .

Як випливає з опублікованого на сайті президента Угорщини листи, основну причину забруднення річок в сусідній державі вбачають у тому, що населення України скидає у водойми свої відходи. А після повені на Закарпатті обсяги сміття в Тисі, які по воді потрапляють на територію Угорщини – зокрема, пластикових пляшок та інших відходів – істотно збільшилися. Тепер сміття, згідно з листом, перешкоджає рибальству, туризму й чинить негативний вплив на дику природу. Тому Янош Адер закликав Зеленського зробити все можливе, щоб вирішити проблему і зупинити забруднення.

Раніше з приводу надмірного забруднення Тиси, води якої несуть в Угорщину тонни сміття з Закарпаття, заявляли у Всесвітньому фонді дикої природи.

"Угорці щорічно ловлять в Тисі велику кількість пластикових пляшок, які припливли з України. За європейським законодавством вони не можуть їх пропустити далі в Дунай. За це щороку Україна отримує чек від Угорщини. Це ганьба!" - заявляла в травні 2020 року керівник практики "Вода" Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) Ольга Денищик.

І поки екологи в усьому світі стурбовані проблемою сміття на Закарпатті, яке з водами Тиси "мігрує" в Європу – вітчизняні екологічні активісти ігнорують це питання. Багато політологів та журналістів таку байдужість значної частини екоактивістів пояснюють тим, що в Україні цей вид діяльності давно перетворився на професію. І більшість тих, хто позиціонує себе "екоактивістами" можуть просто виконувати політичні або бізнес-замовлення.