Угорщина викликала посла України та поскаржилася в ОБСЄ після обшуків на Закарпатті

Угорщина звернулася до Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), попросивши направити моніторингову місію на Закарпаття та викликала посла України.

Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію навколо угорської громади на Закарпатті.

"Після засідання НАТО я розмовляв телефоном зі своїм другом Гентом Какаєм, міністром закордонних справ Албанії, який також нині очолює ОБСЄ. Я попросив його, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні поїхала на Закарпаття та розслідувала образи на адресу угорської громади", – заявив угорський міністр.

За його словами, спостерігачі ОБСЄ "будуть проінформовані про те, що трапилося", і зв'яжуться з представниками угорців Закарпаття.

Раніше Сіярто розкритикував обшуки Служби безпеки України в Товаристві угорців Закарпаття та заявив, що в МЗС викликали пані посла України в Угорщині Любов Непоп.

"На жаль, в Україні знову тривають незрозумілі політичні гойдалки щодо угорських партій та угорської меншини. Через неприпустимість таких дій викликали пані посла України в Угорщині Любов Непоп для того, щоб висловити своє невдоволення діями керівництва України в Києві", – говорив дипломат.

Нагадаємо, що новообрані депутати Сюртівської ОТГ на Закарпатті після складання присяги виконали гімн Угорщини. Пізніше угорці Закарпаття пояснили, чому українські депутати заспівали гімн чужої країни.

До того ж Служба безпеки України почала перевірку дій депутатів закарпатської ОТГ, які заспівали гімн Угорщини під час складання присяги, на наявність складу злочину.

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