Угорщина викликала посла України та поскаржилася в ОБСЄ після обшуків на Закарпатті
Угорщина звернулася до Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), попросивши направити моніторингову місію на Закарпаття та викликала посла України.
Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію навколо угорської громади на Закарпатті.
"Після засідання НАТО я розмовляв телефоном зі своїм другом Гентом Какаєм, міністром закордонних справ Албанії, який також нині очолює ОБСЄ. Я попросив його, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні поїхала на Закарпаття та розслідувала образи на адресу угорської громади", – заявив угорський міністр.
За його словами, спостерігачі ОБСЄ "будуть проінформовані про те, що трапилося", і зв'яжуться з представниками угорців Закарпаття.
Раніше Сіярто розкритикував обшуки Служби безпеки України в Товаристві угорців Закарпаття та заявив, що в МЗС викликали пані посла України в Угорщині Любов Непоп.
"На жаль, в Україні знову тривають незрозумілі політичні гойдалки щодо угорських партій та угорської меншини. Через неприпустимість таких дій викликали пані посла України в Угорщині Любов Непоп для того, щоб висловити своє невдоволення діями керівництва України в Києві", – говорив дипломат.
Нагадаємо, що новообрані депутати Сюртівської ОТГ на Закарпатті після складання присяги виконали гімн Угорщини. Пізніше угорці Закарпаття пояснили, чому українські депутати заспівали гімн чужої країни.
До того ж Служба безпеки України почала перевірку дій депутатів закарпатської ОТГ, які заспівали гімн Угорщини під час складання присяги, на наявність складу злочину.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у день голосування на місцевих виборах в Україні 25 жовтня угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію "Товариство угорської культури Закарпаття".
Пост на підтримку партії написав у Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
Тому Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому вручили ноту протесту. Крім того, країна заборонила в'їзд двом угорським чиновникам, одним із яких є секретар канцелярії прем'єр-міністра.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським чиновникам через втручання в місцеві вибори було "жалюгідним і нісенітницею". Крім того, він почав шантажувати Україну питанням НАТО.
В Європейському Союзі відзначили, що їхня позиція щодо співпраці з Україною не зміниться через дипломатичні суперечки між Києвом і Будапештом, які вони повинні вирішити самостійно.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на те, що Угорщина нахабно підтвердила своє пряме втручання у внутрішні справи України, Київ налаштований на конструктив у відносинах із Будапештом.