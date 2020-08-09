В Угорщині перекинувся туристичний автобус: фото смертельної ДТП

В Угорщині на автомагістралі M5 недалеко від міста Кішкунфеледьгаза з'їхав у кювет і перекинувся польський туристичний автобус.

У ДТП, яка сталася близько 6:25 ранку 9 серпня, загинула одна особа, передає польський телеканал TVN24.

Всього в транспорті знаходилося 48 осіб, двоє з яких – водії. Пасажири автобуса поверталися з Болгарії. Угорські рятувальники госпіталізували щонайменше 24 людини.

В аварію потрапив автобус з іноземцями. MTI / Donka Ferenc

За первинною інформацією поліції, в результаті ДТП загинув 35-річний чоловік, ще 34 отримали травми. Попередньо, троє з них серйозно постраждали, повідомляє bumm.sk із посиланням на представника Національної служби швидкої допомоги.

Польський консул Кароль Бірнацкій розповів, що в автобусі знаходилися 5-річна дівчинка та 11-річний хлопчик, вони в хорошому стані.

Автобус з'їхав із дороги при невстановлених обставинах. MTI / Donka Ferenc

Організатор поїздки вже відправив до Угорщини запасний транспорт, щоб забрати туристів, які не постраждали в аварії.

ДТП в Угорщині. TVN24

Аварія сталася недалеко від міста Кішкунфеледьгаза. TVN24

На місці події працювали рятувальники. MTI / Donka Ferenc

Перевернутий автобус. TVN24

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно правоохоронці показали фото з наслідками страшної ДТП із маршруткою Volkswagen Crafter на Житомирщині, яка забрала життя чотирьох осіб.

Трагедія сталася 8 серпня на автодорозі поблизу села Грозине. Вантажівка MAN виїхала на зустрічну смугу та врізався в мікроавтобус. Від удару він вилетів у кювет і перекинувся.