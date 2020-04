Країна-сусідка України продовжила карантин на невизначений термін

В Угорщині, яка межує з Україною, продовжено карантин, введений через поширення коронавірусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Обмежувальні заходи продовжені на невизначений час, рішення переглядатиметься кожного тижня, повідомив у Twitter представник уряду Золтан Ковач.

"Ми продовжуємо дію обмежень в пересуванні на невизначений термін. Ми будемо переглядати обмеження на щотижневій основі", – зазначив він.

У свою чергу прем'єр-міністр Віктор Орбан уточнив, що мери угорських міст отримали особливі повноваження.

"До опівночі понеділка, під час Пасхи, вони зможуть ухвалювати додаткові, більш суворі рішення про карантинні заходи в їх регіонах", – зазначив він.

PM Orbán: "We are granting a special opportunity, an extraordinary right to mayors: until Monday midnight - during Easter - they can make additional extraordinary, more severe decisions with regards to their respective settlements."