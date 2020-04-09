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10 квітня • оновлено в 02:07
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Угорщина продовжила карантин на невизначений термін

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В Угорщині, яка межує з Україною, продовжено карантин, введений через поширення коронавірусу COVID-19.

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Обмежувальні заходи продовжені на невизначений час, рішення переглядатиметься кожного тижня, повідомив у Twitter представник уряду Золтан Ковач.

Країна-сусідка України продовжила карантин на невизначений термін

"Ми продовжуємо дію обмежень в пересуванні на невизначений термін. Ми будемо переглядати обмеження на щотижневій основі", – зазначив він.

У свою чергу прем'єр-міністр Віктор Орбан уточнив, що мери угорських міст отримали особливі повноваження.

"До опівночі понеділка, під час Пасхи, вони зможуть ухвалювати додаткові, більш суворі рішення про карантинні заходи в їх регіонах", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейська комісія рекомендувала країнам-членам Євросоюзу продовжити обмеження на поїздки всередині Шенгенської зони до 15 травня.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Орбан
Місце
Угорщина
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