Угорщина поскаржилася на Україну в ЄС, але її проігнорували, – журналіст

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на засіданні глав МЗС Європейського Союзу 7 грудня порушив питання угорської меншини в Україні.

Натомість жоден із його європейських колег не підтримав обговорення цієї теми. Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Міністр закордонних справ Угорщини сьогодні підняв питання про угорську меншину в Україні на Раді ЄС із закордонних справ. Ніхто інший не зреагував на це", – зазначив журналіст із посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, що раніше Угорщина звернулася до Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) й попросила направити на Закарпаття моніторингову місію.

Коментуючи ситуацію довкола угорської громади, Сіярто розкритикував обшуки СБУ в Товаристві угорців Закарпаття і заявив, що в МЗС викликали пані посла України в Угорщині Любов Непоп.

Як повідомляв OBOZREVATEL: