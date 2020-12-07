Угорщина поскаржилася на Україну в ЄС, але її проігнорували, – журналіст
Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на засіданні глав МЗС Європейського Союзу 7 грудня порушив питання угорської меншини в Україні.
Натомість жоден із його європейських колег не підтримав обговорення цієї теми. Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"Міністр закордонних справ Угорщини сьогодні підняв питання про угорську меншину в Україні на Раді ЄС із закордонних справ. Ніхто інший не зреагував на це", – зазначив журналіст із посиланням на власні джерела.
Нагадаємо, що раніше Угорщина звернулася до Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) й попросила направити на Закарпаття моніторингову місію.
Коментуючи ситуацію довкола угорської громади, Сіярто розкритикував обшуки СБУ в Товаристві угорців Закарпаття і заявив, що в МЗС викликали пані посла України в Угорщині Любов Непоп.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у день голосування на місцевих виборах в Україні 25 жовтня угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію "Товариство угорської культури Закарпаття".
Пост на підтримку партії написав у Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
Тому Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому вручили ноту протесту. Крім того, країна заборонила в'їзд двом угорським чиновникам, одним із яких є секретар канцелярії прем'єр-міністра.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським чиновникам через втручання в місцеві вибори було "жалюгідним і нісенітницею". Крім того, він почав шантажувати Україну питанням НАТО.
В Європейському Союзі відзначили, що їхня позиція щодо співпраці з Україною не зміниться через дипломатичні суперечки між Києвом і Будапештом, які вони повинні вирішити самостійно.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на те, що Угорщина нахабно підтвердила своє пряме втручання у внутрішні справи України, Київ налаштований на конструктив у відносинах із Будапештом.
Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, мовляв, у НАТО сподіваються, що Україна й Угорщина знайдуть розв'язання конфлікту, який виник після того, як депутати на Закарпатті виконали угорський гімн.