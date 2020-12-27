Угорщина першою в світі хоче запровадити Сovid-паспорт

Юрій Сергієнко Світ 18:21, 27.12.2020

Угорщина розробила і першою у світі планує почати застосовувати систему спеціальних мобільних додатків, в яких відображатиметься інформація про вакцинацію громадян від коронавірусу і результати тестування.

Йдеться про так званий Сovid-паспорт. Без нього в країні не можна буде відвідувати громадські місця і користуватися транспортом, повідомляє Daily News Hungary.

Вся інформація про стан здоров'я буде зберігатися в Електронній базі охорони здоров'я (EESZT).

За словами глави Генеральної дирекції Національної лікарні Балінта Сабо, в світі зростає необхідність у таких заходах.

"Щоб громадяни могли вільно пересуватися і користуватися послугами в середовищі, де знаходиться багато людей і підвищений ризик інфікування", – пояснив він.

Сабо уточнив, що сам додаток складається з двох частин. Перший – Covid-паспорт, без якого практично неможливо буде відвідати театр, перукарню, масовий захід або потрапити на літак.

Друга – контрольний додаток. У ньому буде вказана інформація про результати тестів і отримані щеплення.

Як тільки тестування системи буде завершено, вона стане доступною для всіх громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 грудня в Угорщині стартувала вакцинація від коронавірусу. Місцевих жителів прищеплюють препаратом Pfizer.

Ця країна стала першою з усіх держав Євросоюзу, яка почала робити щеплення від COVID-19.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Комбата Морпіха заарештували, звинувативши в побитті бійця-наркомана – журналістка

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для українців із січня 2021 року

Кожен, хто прикрашає життя в совку – здає себе з потрохами

В Україну не пустили блогерку з Росії та внесли її до "чорного списку"

РФ не може відсудити в України воду в Крим із двох причин, – Бабін