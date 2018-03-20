Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сийярто виступив проти розміщення в Берегово на Закарпатті батальйону українських військових чисельністю до однієї тисячі солдатів. - Ред.

Наразі зовнішня політика стала більш емоційною, якщо подивитись на заяву сусідів, не тільки Угорщини, а й інших країн - тієї ж самої Польщі. Ми бачимо менше раціональності і більше емоційної складової.

А з іншого боку, ми можемо розуміти і особливості угорської партії "Фідес", яка наразі є правлячою у країні. І ту риторику, яка висловили не лише щодо України, а й щодо сусідніх країн, таких як Румунія, в якій теж компактно проживає велика етнічна меншина угорців, щодо Сербії, щодо Європейського Союзу, щодо міграцій.

Тобто це їх політика, яку також треба розуміти. Якби я займався цією справою в дипломатії, я би напевно трішки стримано до цього відносився. Звичайно має бути якась нота пояснення. Можливо, виклик посла, щоб прояснив ситуацію. Але я би не привертав велику увагу до таких заяв, оскільки вони розраховані на внутрішнього споживача в цій країні і під вибори. Я би вважав, що ми могли би трішки зачекати з приводу цієї ситуації виборів і потім намагатися вирішити це питання.

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Наразі вирішення наших питань неможливо. Блокування нашого вступу в Європейських Союз і НАТО неможливо. Можливо блокування окремо політичних майданчиків для спілкування. Але ми розуміємо, що це не є блокуванням процесу, тому тут Угорщина навряд чи зможе зіпсувати життя. Я думаю, що це цілком не в її інтересах.

Тим більше, що Угорщина підтримуює тезу про те, що вони готові підтримувати і санкції проти Росії, і спільну політику Європейського Союзу щодо цієї країни-агресора. Але при тому всьому вони будуть блокувати якісь практичні рішення на рівні комісії Україна-НАТО або якихось інших майданчиків.

Тому ставитись до цього варто спокійно, незважаючи на всі протести.

Щодо самої військової бази. Ми розуміємо, що це втручання у внутрішні справи. Але кожен політик має право висловити думку, навіть якщо вона некоректна, на те він і політик. Шкода, звичайно, що це робить вищий дипломат цієї країни. Але не забуваємо, що він молодий політик. Я думаю, що у нього є великі шанси потім можливо продовжити справу Орбана, і тому він веде політику у цьому напрямку.