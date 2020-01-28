"Угоду століття в сміття!" У Палестині спалили "Трампа" і вийшли на масові протести

Жителі Палестини у вівторок, 28 січня, влаштували протести в зв'язку з оголошенням деталей "угоди століття" президентом США Дональдом Трампом і прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

План не підтримала і влада. Як передає NewPakWeb, прем'єр-міністр Палестини Мухаммед Штай закликав міжнародні сили бойкотувати угоду, яку палестинці вважають упередженою (щоб подивитися відео протесту, поскрольте новину вниз).

Зазначимо, учасники акцій вийшли на вулиці ще до офіційного розкриття умов плану. Протестувальники палили опудала Трампа і його фотографії, а також прапори США та Ізраїлю.

У Палестині спалахнули протести через угоду століття Трампа NewPakWeb

Президент Палестини Махмуд Аббас зі свого боку заявив: Єрусалим не продається, а угода не пройде і народ "відправить її в сміттєву корзину історії".

Протести в Палестині twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині twitter.com/ShehabAgency

Більш детально про умови "угоди століття", які презентували в Білому домі, читайте за посиланням.

Palestinians in Gaza City burn a picture of President Trump and Prime Minister Netanyahu in reaction to their unveiled Middle East peace plan pic.twitter.com/yf0G8eb5SI - Daily Caller (@DailyCaller) January 28, 2020

Jesus called Israelites "broods of snakes" and "generation of vipers snakes)



"Protests underway in Palestine as Trump unveils Middle East 'two-state solution'" https://t.co/tCotMjh1N0 - Big Bad Wolf (@ SpartanKing1604) January 28, 2020

صورة للجماهير الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن في مخيم المغازي وسط قطاع غزة pic.twitter.com/WIS6uCi2U4 - وكالة شهاب (@ShehabAgency) January 28, 2020

مسيرة غاضبة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة رفضا لصفقة القرن. # تسقط_الصفقة pic.twitter.com/8i9HiuKQs9 - شبكة فلسطين للحوار (@paldf) January 28, 2020

Як писав OBOZREVATEL, у 2019 році прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху на спеціальному засіданні уряду відкрив стелу, що позначає місце, де буде розташовуватися нове місто – Trump Heights (Трампові висоти).

Новий населений пункт закладений на Голанських висотах, які глава США Дональд Трамп раніше визнав частиною Ізраїлю.

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