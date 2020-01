"Угоду століття в сміття!" У Палестині спалили "Трампа" і вийшли на масові протести

Жителі Палестини у вівторок, 28 січня, влаштували протести в зв'язку з оголошенням деталей "угоди століття" президентом США Дональдом Трампом і прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

План не підтримала і влада. Як передає NewPakWeb, прем'єр-міністр Палестини Мухаммед Штай закликав міжнародні сили бойкотувати угоду, яку палестинці вважають упередженою (щоб подивитися відео протесту, поскрольте новину вниз).

Зазначимо, учасники акцій вийшли на вулиці ще до офіційного розкриття умов плану. Протестувальники палили опудала Трампа і його фотографії, а також прапори США та Ізраїлю.

Президент Палестини Махмуд Аббас зі свого боку заявив: Єрусалим не продається, а угода не пройде і народ "відправить її в сміттєву корзину історії".

Більш детально про умови "угоди століття", які презентували в Білому домі, читайте за посиланням.

Palestinians in Gaza City burn a picture of President Trump and Prime Minister Netanyahu in reaction to their unveiled Middle East peace plan pic.twitter.com/yf0G8eb5SI