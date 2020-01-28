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28 січня • оновлено в 23:10
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"Угоду століття в сміття!" У Палестині спалили "Трампа" і вийшли на масові протести

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Жителі Палестини у вівторок, 28 січня, влаштували протести в зв'язку з оголошенням деталей "угоди століття" президентом США Дональдом Трампом і прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

План не підтримала і влада. Як передає NewPakWeb, прем'єр-міністр Палестини Мухаммед Штай закликав міжнародні сили бойкотувати угоду, яку палестинці вважають упередженою (щоб подивитися відео протесту, поскрольте новину вниз).

Зазначимо, учасники акцій вийшли на вулиці ще до офіційного розкриття умов плану. Протестувальники палили опудала Трампа і його фотографії, а також прапори США та Ізраїлю.

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У Палестині спалахнули протести через угоду століття Трампа

У Палестині спалахнули протести через угоду століття Трампа

NewPakWeb

Президент Палестини Махмуд Аббас зі свого боку заявив: Єрусалим не продається, а угода не пройде і народ "відправить її в сміттєву корзину історії".

Протести в Палестині

Протести в Палестині

twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині

Протести в Палестині

twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині

Протести в Палестині

twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині

Протести в Палестині

twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині

Протести в Палестині

twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині

Протести в Палестині

twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині

Протести в Палестині

twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині

Протести в Палестині

twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині

Протести в Палестині

twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині

Протести в Палестині

twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині

Протести в Палестині

twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині

Протести в Палестині

twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині

Протести в Палестині

twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині

Протести в Палестині

twitter.com/ShehabAgency

Протести в Палестині

Протести в Палестині

twitter.com/ShehabAgency

Більш детально про умови "угоди століття", які презентували в Білому домі, читайте за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, у 2019 році прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху на спеціальному засіданні уряду відкрив стелу, що позначає місце, де буде розташовуватися нове місто – Trump Heights (Трампові висоти).

Новий населений пункт закладений на Голанських висотах, які глава США Дональд Трамп раніше визнав частиною Ізраїлю.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Дональд Трамп
Місце
Ізраїль
Теги
видео фотографии протест Ізраіль Палестина
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Такой исход был весьма ожидаемым.
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