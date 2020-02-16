Ізраїль почав виконувати "план Трампа": у чому суть

В Ізраїлі сформували офіційну групу, яка займеться складанням карти кордонів із Палестиною в рамках представленої США "угоди століття".

Про це в неділю, 16 лютого, на відкритті засідання уряду повідомив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, пише The Jerusalem Post.

"Ми створили ізраїльську групу, яка буде працювати зі США над визначенням меж, яке вже почалося – і воно йде повним ходом", – сказав прем'єр.

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Він підкреслив, що у держави є багато друзів у боротьбі проти спроби Міжнародного кримінального суду (МКС) "перетворити існування Ізраїлю у воєнний злочин". Суд в Гаазі, за його словами, перетворився в політичний устрій проти Ізраїлю.

"Мій друг, президент [США Дональд] Трамп, чітко заявив, що визнає суверенітет Ізраїлю в долині річки Йордан, на півночі Мертвого моря, у всіх поселеннях в Юдеї та Самарії і на навколишній території", – сказав Нетаньяху.

Він подякував Німеччині, Австралії, Австрії, Бразилії, Чехії, Угорщині та Уганді за приєднання до США. Міжнародний суд у Гаазі, як зазначив Нетаньяху, не має права судити Ізраїль.

Прем'єр-міністр сказав, що він працював разом із Радою національної безпеки і Міністерством закордонних справ країни, щоб виступити проти спроби головного прокурора МКС піддати Ізраїль суду.

Біньямін Нетаньяху Фокус

Нагадаємо:

У кінці грудня минулого року Головний прокурор Міжнародного Суду в Гаазі Фату Бенсуда оголосила, що бачить підстави для початку розслідування в зв'язку з передбачуваними військовими злочинами, нібито вчиненими Ізраїлем у Газі, Юдеї, Самарії і в Східному Єрусалимі.

Шість країн подали позовні заяви до МКС із проханням дозволити представити правові аргументи проти юрисдикції трибуналу.

Німеччина, Австрія, Чехія, Угорщина, Бразилія і Уганда доводять, що Палестинська автономія не може вважатися державою, а МКС приймає позови тільки від державних структур.

Як писав OBOZREVATEL, 1 лютого Палестина оголосила, що вирішила розірвати всі відносини з Ізраїлем і США.

Причина – "угода століття" між президентом США Дональдом Трампом та ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньяху.

Після публічного оголошення її умов у Палестині вийшли на масові протести. Лідер палестинців заявив, що Єрусалим не продається, а угода не пройде: "народ відправить її в сміттєву корзину історії".

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