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26 грудня • оновлено в 12:34
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Угода можлива: Лавров висловив надію на зговірливість Зеленського

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у російської влади нібито все ще є надія на досягнення прогресу у врегулюванні конфлікту на Донбасі за президента України Володимир Зеленського.

Таке висловлювання пролунало в інтерв'ю ТАСС. "На жаль, конфлікт на сході України триває. На лінії зіткнення, як і раніше, стріляють. Блокаду регіону не знімають. Проте надії на досягнення прогресу у врегулюванні лишаються. Зеленський називає якнайшвидше припинення війни на південному сході країни одним із найважливіших пріоритетів свого президентства", – наголосив він.

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Володимир Зеленський і Сергій Лавров

Володимир Зеленський і Сергій Лавров

Лавров заявив, що йдеться про "реалізацію зобов'язань щодо розведення сил і засобів сторін у трьох "пілотних" районах на лінії зіткнення, а також письмову фіксацію тексту "формули Штайнмаєра", якою визначається порядок набуття чинності на постійній основі особливого статусу Донбасу".

При цьому міністр стверджує, що досягнення прогресу у врегулюванні можливе тільки через прямий діалог між "сторонами конфлікту". На його думку, це Київ, Донецьк і Луганськ.

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"Ми готові цьому всіляко сприяти. Встановлення міцного миру в Україні відповідає нашим інтересам і позитивно відіб'ється на відносинах між двома країнами", – цинічно висловився глава МЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лавров заявив, що нібито "русофобія в Україні вбивалася свідомо і послідовно" задовго до подій 2014 року.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Сергій Лавров Володимир Зеленський
Місце
Росія
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