Сижу и думаю: идти в полицию или нет. Сегодня пошёл – уже закрыто. Рабочий день окончен. Может быть, для меня это и хорошо, есть время подумать.

Когда случился Крым в России, мы приняли решение уехать. Уехать от Путина, от его режима, от людей, которых ты вроде и знал, но которые в один голос вдруг стали говорить – это правильно, и оказалось, что ты просто судил о них по себе. Ты думал – это нельзя, нельзя нарушать мир, который все должны оберегать, тем более, близкие соседи. Хотя до этого ты уже многое понимал о том, какие законы принимают, что поощряют. Например, достаточно было 2 твоим соседям написать на тебя донос, что ты думаешь, что Крым – “не наш”, и ты уже “под колпаком” у органов. И если ты говорил дома о чём хотел, то потом ты чисто случайно обнаруживаешь соседку, стоящую под твоей дверью. И ты начинаешь понимать, что приходят времена, когда ты должен мыслить как все, или ты должен просто уехать, пока не поздно.

Мы продали квартиру в Москве, открыли издательство (частный бизнес) и купили два дома в Финляндии. Мы никак не связывали уже себя с Россией, понимая, что будет только хуже, и ты там погибнешь по-любому, так как ты не хочешь забывать своей истории, не хочешь, чтобы тебе постоянно промывали мозги, а потом попасть просто в тюрьму, потому что не выдержишь молчать.

Финляндия другая, как и те страны Евросоюза, которые, объединившись, дали возможность людям говорить свободно и защищаться от таких, как Путин. В Финляндии действует Закон.

Я писал уже, как мы вызывали полицию в связи с тем, что наш сосед зашёл на нашу территорию и порубал наши кусты (статья “Демократия России в сравнении с Демократией Финляндии” https://youinsideworld.blogspot.com/2017/10/blog-post.html Фотографии к этой статье:https://youinsideworld.blogspot.com/2017/11/2.html). Следствие шло достаточно долго, по всем пунктам это считается в итоге не нарушением, он просто “забыл” нам сказать, что придёт рубить наши кусты, потому что они мешают ему на его территории ремонтировать гараж. Хотя по Закону он не имеет на это права. Когда мы хотели подать исковое заявление на него в суд, нам отказали в предоставлении услуг адвоката во всём нашем регионе и сказали, что мы знаем, почему. Загадка до сих пор не разгадана нами, предполагаем, что это либо “связи” соседа, либо что ты попросивший убежища… В общем-то, так и не знаем.

Новини Старое новое оружие Путина

Мы писали в полицейское управление, в Министерство внутренних дел Финляндии о нарушениях, которые были со стороны следователя, который занимался этим делом. Люди занимались этим на очень высоком уровне, они проверяли его работу. В России на тебя бы просто плюнули, вывезли куда-нибудь, сожгли, да мало ли что ещё…

Сосед с тех пор больше не показывает нам, чтобы мы убирались в Россию и что нас здесь не будет. Мы живём дальше и радуемся, что живы и живём в Финляндии.

А сегодня, ровно через 11 месяцев с того случая, о котором я писал, пошёл относить мусор во второй дом, так как там у нас “основной дом”, и я отношу туда мусор за 8 км. Может, вам это и смешно, но мы как просители убежища получаем по 263 евро в месяц (на всё, включая питание, одежду, коммунальные платежи и т.д.), и для меня это расстояние пройти милее, чем оказаться в России.

Пришёл, а там сюрприз. Соседи, которые снесли живую изгородь в 2016 году, пытались сдвинуть нашу мусорку (капитальное, кстати, строение), чтобы отхватить себе земли. В прошлый раз они оперировали этим же, что живая изгородь, которая являлась границей для 2 участков (слова финского риелтора), не является ничем для нас, потому что мы должны уехать к себе в Россию. Мы вызывали тогда полицию, и она остановила их работы.

В общем-то, опять та же история с продолжением через почти 2 года. Пытались поднять мусорку, чтобы передвинуть её, да не смогли, она начала рушиться, подложили камни и бросили – не сдвинуть. Это строение стояло там, когда мы покупали дом, оно есть на фотографиях 2000 года и более ранних, которые нам передали прежние хозяева.

И я смотрю на это и думаю: вот она, война за 20-40 см, сколько они хотели бы себе взять. Но не смогли, и поэтому построили сегодня забор, думаю, на том месте, где ему и положено быть. Но “сломать” – двинуть границу пытались.

И я вот думаю: Путин же вот так втихую зашёл на украинскую территорию, чтоб себе оттяпать и оттяпал, вот тебе и война. Каково всему украинскому народу после этого?

Странно всё это. А я опять думаю: идти в полицию или нет? Ведь меня сегодня оскорбляли, на меня замахивались, выбивали из рук телефон. Но в том, 2016 году, мы писали мэру и просили разобраться с “камнями” для нашего и соседского участка (четыре камня обозначают границы земельного участка). В Финляндии существует изумительная вещь: кроме камней, внутри земли есть железо, которое можно обнаружить с помощью металлодетектора. Таким образом границы любого участка, как бы соседи ни хотели спрятать камни, легко определить. При покупке дома (2015) и при вызове полиции (2016) этих камней не было.

Мэр не захотел, конечно, отнестись к этому “серьёзно”, приехали люди, которые попытались сдвинуть тогда мусорку, воткнули палки и уехали. Так была отмечена граница, без соблюдения норм, которые установлены в Финляндии.

А вы знаете, Финляндия очень большая страна по сравнению с Россией, раз я могу всё это писать и не бояться за свою жизнь. Я в своих статьях высказываю мнение нашей семьи обо всём, что происходит, и для меня это самое важное. А соседи – они просто люди. Интересно, за сколько сантиметров люди готовы начинать необъявленную войну, и что им это даёт? Наверное – власть и величие. А у меня есть время подумать, идти в полицию или нет.

За 4 месяца до покупки дома (2015 год). Лето

Осень

Ноябрь 2016 года (снос изгороди)

Наши шлифовальные работы перед покраской (лето 2017 года)

Наши шлифовальные работы перед покраской (лето 2017 года)

Соседи вырвали основание мусорки из земли с двух сторон…

…и положили шаткие камни с двух сторон, чтобы мы не смогли подойти к мусорке и ремонтировать её