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"Ударив по голові і розстебнув брюки!" З'явилися подробиці секс-скандалу з Трампом

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76-річна колумністка журналу Elle Джин Керролл описала деталі нападу на неї президента США Дональда Трампа, який нібито відбувся 23 роки тому.

За словами жінки, її зґвалтували в ультрадорогому універмазі Нью-Йорка "Бергдорф Гудман", де майбутній глава Штатів здійснював покупки. Про це вона написала в колонці The Cut.

Трамп попросив у Керролл поради у виборі подарунка – білизни. Чоловік запропонував журналістці приміряти її, але вона йому відмовила. Після цього він нібито затягнув її в роздягальню і зґвалтував.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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"Коли двері роздягальні закрилася, він кинувся на мене, штовхнув до стіни, вдарив по голові і притулився своїми губами до моїх. Потім відкинув пальто, розстебнув брюки і, торкаючись пальцями моєї інтимної зони, проник в мене членом – частково або повністю, я не зрозуміла", – зізналася журналістка.

Джин Керрол

Джин Керрол

The Cut

Після цього вона повідомила, що їй вдалося вирватися та вибігти з роздягальні. У поліцію Керролл не повідомляла, але розповіла про подію декільком друзям.

У відповідь на ці звинувачення в Білому Домі заявили, що слова Керролл є абсурдом і Трамп ніколи не вступав з нею в інтимні стосунки, пише Newsweek.

Як писав OBOZREVATEL, к 2017 році три американки зажадали від Конгресу почати розслідування проти президента США Дональда Трампа щодо сексуальних домагань з його боку.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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