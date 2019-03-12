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Удар по візах: Трамп прийняв жорстке рішення по іммігрантах в США

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Адміністрація президента Дональда Трампа планує закрити всі міжнародні офіси служби громадянства та імміграції США в 21 країні.

Про це пише The Washington Post з посиланням на лист директора служби Френсіса Сіссни.

Такий крок американської влади може уповільнити процес обробки сімейних візових заяв, зарубіжного усиновлення та звернень про громадянство з боку військових.

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Адміністрація Трампа наполягає на посиленні імміграційного контролю в країні і на переході від імміграції на основі возз'єднання сім'ї до імміграції на основі заслуг.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулої зими США посилили правила надання віз. Такі нововведення зменшать можливості американських компаній щодо залучення співробітників з-за кордону.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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