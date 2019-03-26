Удар по "русскому міру": у Лукашенка озброїлися прикладом України

Державний секретар Ради Безпеки Білорусі Станіслав Зась заявив, що країна почне популяризувати білоруську мову і стимулювати суспільство до її широкого використання.

Він підкреслив, що національна мова — одна із основ національної самоідентифікації будь-якого народу. Свою позицію він озвучив в інтерв'ю TUT.BY.

Станіслав Зась TUT.BY

"Якщо ми говоримо про захист своєї ідентичності, ми повинні культивувати одну з його основ — мову. Культивувати, пропагувати, застосовувати — про це йдеться. Звичайно, неправильно вести мову про те, що ми зараз будемо насаджувати білоруську мову. Але робити так, щоб вона була популярною, модною, особливо серед молоді. До речі, зараз, на щастя, наша молодь починає повертатися до білоруської мови і використовувати її у розмовній мові. І цей шлях треба пройти, щоб ми зміцнювалися як нація і як народ", — сказав Зась.

Він додав, що влада Білорусі не побоїться взятися за популяризацію своєї мови. За його словами, це робитимуть не за допомогою адміністративного ресурсу або пропихування, а стимулюючи, заохочуючи і створюючи умови, щоб застосування мови розширювалося.

"Такі речі повинні робитися з урахуванням реальних потреб наших людей. Якщо ми будемо заохочувати і культивувати моду на білоруську мову, тоді і запит на освіту, ділове спілкування буде", — підкреслив державний секретар Ради Безпеки Білорусі.

Підсумовуючи, він зазначив, що реалізація ініціативи почнеться з інформаційного простору.

Олександр Лукашенко

"Щоб в тих же ЗМІ звучала білоруська мова, наші пісні, наше мистецтво пропагувалося. І щоб люди, діти, припустимо, вважали модним наш білоруський національний костюм. Мені приємно бачити, коли молоді люди йдуть на вулиці у білоруських вишиванках. Десь в цьому ж ряду стоїть мода і на білоруську мову", — резюмував Зась.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруський студент Сергій Грудницький провів соціальний експеримент в Мінську, прикріпивши на рюкзак синьо-жовту стрічку. Як з'ясувалося, громадяни Білорусі майже не сприйнятливі до російської пропаганди. До України вони відносяться частіше з симпатією чи нейтрально.

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