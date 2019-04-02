Удар по Росії? НАТО посилить присутність у Чорному морі

Північноатлантичний Альянс планує підсилити військову присутність своїх кораблів у Чорному морі.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, зазначивши, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу у Вашингтоні 3-4 квітня може бути ухвалене рішення про посилення навчань української та грузинської берегової охорони і військово-морських сил, передає прес-служба НАТО.
"НАТО стурбований агресивною поведінкою Росії, в тому числі її діями проти України, які продовжуються досі, а також захопленням українських моряків і кораблів біля Азовського моря. НАТО вже нарощує свою присутність у Чорному морі. І ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими партнерами в регіоні", – сказав він.
Кораблі НАТО
24 канал
Також він зазначив, що кораблі НАТО будуть заходити в порти Чорного моря.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
1 квітня два кораблі НАТО зайшли в Одеський морський порт. Обидва корабля прибули до Одеси після патрулювання в Чорному морі.
У Міноборони заявили, що в 2019 році майже кожен місяць в українські морські порти будуть заходити кораблі НАТО.
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