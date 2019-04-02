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Удар по Росії? НАТО посилить присутність у Чорному морі

1.1тЧитати матеріал російською

Північноатлантичний Альянс планує підсилити військову присутність своїх кораблів у Чорному морі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, зазначивши, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу у Вашингтоні 3-4 квітня може бути ухвалене рішення про посилення навчань української та грузинської берегової охорони і військово-морських сил, передає прес-служба НАТО.

"НАТО стурбований агресивною поведінкою Росії, в тому числі її діями проти України, які продовжуються досі, а також захопленням українських моряків і кораблів біля Азовського моря. НАТО вже нарощує свою присутність у Чорному морі. І ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими партнерами в регіоні", – сказав він.

Кораблі НАТО

Кораблі НАТО

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Також він зазначив, що кораблі НАТО будуть заходити в порти Чорного моря.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Йенс Столтенберг
Тег
НАТО
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора бомбить москву! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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andrei andrei
andrei andrei
Обоз, не разобрались еще - удар или нет?😁
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"а также захватом украинских моряков и кораблей у Азовского моря" а захват Норда их не беспокоил??
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