Удар по Росії? НАТО посилить присутність у Чорному морі

Північноатлантичний Альянс планує підсилити військову присутність своїх кораблів у Чорному морі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, зазначивши, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу у Вашингтоні 3-4 квітня може бути ухвалене рішення про посилення навчань української та грузинської берегової охорони і військово-морських сил, передає прес-служба НАТО.

"НАТО стурбований агресивною поведінкою Росії, в тому числі її діями проти України, які продовжуються досі, а також захопленням українських моряків і кораблів біля Азовського моря. НАТО вже нарощує свою присутність у Чорному морі. І ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими партнерами в регіоні", – сказав він.

Кораблі НАТО 24 канал

Також він зазначив, що кораблі НАТО будуть заходити в порти Чорного моря.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 квітня два кораблі НАТО зайшли в Одеський морський порт. Обидва корабля прибули до Одеси після патрулювання в Чорному морі.

У Міноборони заявили, що в 2019 році майже кожен місяць в українські морські порти будуть заходити кораблі НАТО.

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