Удар по Познеру і Жукову: МЗС Росії висунув ультиматум Зеленському

Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова висунула ультиматум президенту України Володимиру Зеленському через знесення пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові та внесення пропагандиста Володимира Познера до бази "Миротворця".

Вона написала на своїй сторінці в Facebook, що ці події нібито є викликом для нової української влади.

У РФ висунули ультиматум Зеленському через Познера

"Включення Володимира Познера до списку "Миротворця" та знесення пам'ятника Жукову в Харкові – серйозний виклик для нової влади, якій доведеться розставити розділові знаки в реченні "Засудити не можна промовчати", – обурилася Захарова.

Нагадаємо, що Познера внесли до бази "Миротворця" за поїздку в анексований Крим і участь в пропагандистських заходах проти України. Пізніше він відповів, що в квітні літав до Ялти в якості голови журі конкурсу "ТЕФІ-Капітал".

Володимир Познер (праворуч) Instagram @ elena_ischeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, пам'ятник Жукову знесли 2 червня в Харкові. В акції брали участь активісти рухів "Національний корпус", "Правий сектор", ВО "Свобода". Паралельно люди зібралися біля Палацу спорту в Харкові, де проходив з'їзд партії "Довіряй справам". Активісти кричали "Ганьба" всім, хто проходив всередину.

Знесення пам'ятника Жукову в Харкові mediaport

На з'їзді лідером партії обрали одіозного мера Харкова Геннадія Кернеса. Він жорстко висловився щодо акції протесту, назвавши учасників "покидьками суспільства". У Росії знесення пам'ятника назвали "нацизмом".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!