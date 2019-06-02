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Удар по Познеру і Жукову: МЗС Росії висунув ультиматум Зеленському

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Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова висунула ультиматум президенту України Володимиру Зеленському через знесення пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові та внесення пропагандиста Володимира Познера до бази "Миротворця".

Вона написала на своїй сторінці в Facebook, що ці події нібито є викликом для нової української влади.

У РФ висунули ультиматум Зеленському через Познера

У РФ висунули ультиматум Зеленському через Познера

"Включення Володимира Познера до списку "Миротворця" та знесення пам'ятника Жукову в Харкові – серйозний виклик для нової влади, якій доведеться розставити розділові знаки в реченні "Засудити не можна промовчати", – обурилася Захарова.

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Нагадаємо, що Познера внесли до бази "Миротворця" за поїздку в анексований Крим і участь в пропагандистських заходах проти України. Пізніше він відповів, що в квітні літав до Ялти в якості голови журі конкурсу "ТЕФІ-Капітал".

Володимир Познер (праворуч)

Володимир Познер (праворуч)

Instagram @ elena_ischeeva

Удар по Познеру і Жукову: МЗС Росії висунув ультиматум Зеленському

Як повідомляв OBOZREVATEL, пам'ятник Жукову знесли 2 червня в Харкові. В акції брали участь активісти рухів "Національний корпус", "Правий сектор", ВО "Свобода". Паралельно люди зібралися біля Палацу спорту в Харкові, де проходив з'їзд партії "Довіряй справам". Активісти кричали "Ганьба" всім, хто проходив всередину.

Знесення пам'ятника Жукову в Харкові

Знесення пам'ятника Жукову в Харкові

mediaport

На з'їзді лідером партії обрали одіозного мера Харкова Геннадія Кернеса. Він жорстко висловився щодо акції протесту, назвавши учасників "покидьками суспільства". У Росії знесення пам'ятника назвали "нацизмом".

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Теми
Російсько-український конфліктросійська пропагандаДекомунізація в Україні
Особи
Марія ЗахароваВолодимир Познер
Місце
Росія
Тег
сайт Миротворець
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
А КАКОГО ХУЯ ПАРАШНАЯ ШУШАРА И ПЬЯНЬ ЛЕЗЕТ К НАШИМ ПАМЯТНИКАМ , ВЫ В КРЫМУ ПОСТАВИЛИ ПАМЯТНИК ЗЕЛЕНОМУ БЫДЛУ КОТОРЫЙ НА ХУЮ ДЕРЖИТ КОТА . ТАК МЫ ПОСМЕЯЛИСЬ И ВСЕ , А ЭТО ПРЯМ ВОЙНУ НАЧАТЬ ПОЛНОМАШТАБНУЮ ГОТОВЫ , ТАК ЖУКОВ ИМ ДОРОГ, А 25000000 СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ УБЫТЫХ ЖУКОВЫМ И СТАЛИНЫМ ВАМ НЕ ЖАЛКО ИВАНЫ --ДУРАКИ , МНЕ ЖАЛЬ БЕЗНЕВИННО ПОГИБШИХ 7000 !!!!!!!!!!!! СЕМЬ ТЫСЯЧ СОЛДАТ АРМИИ СССР УТОПШИХ В ДНЕПРЕ ПО НАПРАСНУ ЭТИМ ОГЛОЕДОМ ЖУКОВЫМ, КСТАТИ ТАМ ГИБЛИ МОЛОДЫЕ РЕБЯТА ТОЛЬКО ВЗЯТЫЕ НА ФРОНТ ----7000 ТЫСЯЧ !!!!! ДА ПУСЬ ЭТО ДЕРЬМО ГОРИТ В АДУ ВЕЧНО ! АМИНЬ!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Верховная Рада Украины. В коридоре шепчутся два депутата: - У меня тут проблемка - после секса обнаружилось, что презерватив остался внутри... - Да не парься ты, сходишь покакать - он сам и выйдет.
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хуйловский путин
хуйловский путин
снова русские свиньи сут свой нос в дела другой страны! мрази займитесь своими проблемами!
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