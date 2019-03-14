Хрест на кар'єрі Терези Мей: міжнародник оцінив епопею з Brexit

Те, що парламент Великобританії вкотре не підтримав вихід країни з ЄС, – це прямий удар по кар'єрі прем'єр-міністра Терези Мей. Надалі це поставить на її політиці хрест.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко. Він додав, що з самого початку не було впевненості, що британські депутати проголосують за це питання.

"Провал такого голосування вже не перший раз – це серйозний удар, який може взагалі поставити хрест на подальшій політичній кар'єрі Мей і фактично це вже зараз відбувається", – сказав він.

Експерт зазначив, що наступним кроком стане голосування в Палаті громад 14 березня, за перенесення дати Brexit на більш пізній термін. Уточнив, що в цьому випадку запланований вихід не відбудеться 29 березня.

"Правлячі консерватори розділені на різні табори. Не було впевненості, що буде успішне голосування за так званий "Brexit без угоди", саме тому, що Мей заявила, що в консервативній партії немає організаторської дисципліни. Всі голосують так, як самі думають. Кажуть, що це може бути перенесено до кінця липня, на більший термін ніби не погоджується Брюссель. Цей вихід треба буде уточнювати в новому документі, який повинен прийняти Юнкер і Тереза Мей", – додав Кравченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 березня британський парламент вдруге проголосував проти плану виходу Великобританії з Європейського Союзу, запропонованого прем'єр-міністром Терезою Мей. Проти проголосував 391 депутат, по – 242. В середу парламент мав проголосувати за вихід з ЄС 29 березня без угоди.

13 березня депутати проголосували проти виходу з Європейського Союзу без укладання угоди. Різниця склала всього 4 голоси. За "жорсткий Brexit" виступили 308 депутатів, проти – 312.

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