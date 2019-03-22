"Удар по Криму": американіст оцінив загрозу заяви Трампа щодо Ізраїлю

Визнання суверенітету Ізраїлю над сирійськими Голанськими висотами з боку США буде ударом по "Кримській декларації" та загалом ударом по політиці невизнання окупації Криму Російською Федерацією з 2014 року.

Таку думку у коментарі OBOZREVATEL виклав американіст Микола Белесков, який вважає, що заяви американського президента Дональда Трампа матиме негативні наслідки для всієї зовнішньої політики США та для світової спільноти.

"Відчинено "скриньку Пандори", навіть якщо за цим не буде ніяких офіційний кроків, це викличе хвилю критики, і тоді невідомо, як американці відбиватимуться. Коли в минулому році на саміті G7 Трамп ставив питання про Крим і про можливість його визнання, знадобилася "Кримська декларація", а тепер що робити, щоб довести, що так, ми проти анексії Криму Росією?", — пояснює Белесков.

На його думку, навіть якщо від Вашингтону не буде жодної офіційної позиції з визнання Голанських висот, це все одно відіб'ється на міжнародній арені.

"Це показує, наскільки хаотична адміністрація президента у плані ухвалення важливих зовнішньополітичних рішень, які мають наслідки не лише до Голанських висот, а й загалом до ізраїльсько-палестинського врегулювання конфлікту, та і для всього світу у таких питаннях, як Крим та інші", — сказав він.

Крим

До того, ж як пояснює американіст, це дасть можливість і Росії просувати свою політику щодо анексії Криму.

"Чому цю заяву критикує Росія, з одного боку вона має відносини з арабськими державами, у неї гарні відносини і з Єгиптом, і з Саудівською Аравією та іншими, і, звичайно, визнання окупації Голанських висот абсолютно не сприйматиметься. Але з іншого боку, я думаю, підсвідомо у Кремлі радіють, бо це, по суті, прецедент. Це стане можливістю для Кремля казати взагалі, що Вашингтон нічим не кращий за них", — заявив Белесков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має визнати суверенітет Ізраїлю над сирійськими Голанськими висотами.

Цю заяву американського президента засудили у Туреччині, Сирії, Росії та Німеччині.

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