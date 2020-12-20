Удар "мутанта"? Британія за добу виявила майже 36 тисяч заражених COVID-19

У Великій Британії 20 грудня зафіксовано рекордну кількість заражених коронавірусом за добу – 35 928 людей. Це сталося на тлі поширення нового типу інфекції, який є більш заразним.

Дані оприлюднені на сайті урядової інформації країни. Такий показник став найвищим за весь час пандемії.

Загальна кількість заражених у Великій Британії перевищила 2 мільйони осіб, з них 67,4 тисячі померли. Кількість пацієнтів, які побороли хворобу, поки не уточнюється.

Зазначимо, що Велика Британія поки займає перше місце (з тих країн, які оприлюднили статистику станом на 20:00 неділі, 20 грудня) у світі за кількістю нових випадків зараження.

Нагадаємо, що в країні минулого тижня заявили про новий тип коронавірусу Sars-Cov-2, який може бути на 70% більш заразним. Це може поставити під загрозу розробку вакцини проти COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це призвело до того, що низка країн вже закрили авіасполучення з Великою Британією.