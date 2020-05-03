Уханьський інститут вірусології видалив зі свого сайту фото вчених, на яких зображено, як вони входять у печери, щоб взяти мазки з кажанів, що переносять коронавірус. При цьому на знімках видно, що співробітники лабораторії практично не дотримувалися правил безпеки.

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Про це пише Daily Mail. Крім того, в інституті відредагували посилання на візити американських дипломатів, які згодом підняли тривогу з приводу роботи лабораторії над кажанами.

Відредагований матеріал включає в себе сторінку веб-сайту інституту з фотографіями співробітників, які заходять у печери, щоб взяти мазки з кажанів, при цьому не маючи навіть захисних масок і рукавичок.

dailymail.co.uk

Крім того, як пише видання, установа також видалила згадку про відвідини інституту в березні 2018 року експерта з науки і техніки з посольства США в Пекіні Ріка Світцера. Після візиту в Китай, він відправив до державного департаменту США телеграми з попередженням про небезпеку експериментів із кажанами.

"Під час спілкування з ученими в лабораторії вони [дипломати] відзначили, що в новій лабораторії існує серйозна нестача належно підготовлених технічних фахівців і дослідників, необхідних для безпечного управління цією лабораторією з високим рівнем вмісту", – було сказано в телеграмі.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Крім того, раніше видання "The Mail on Sunday" опублікувало тривожні фотографії зсередини інституту, на яких видно зламану пломбу на дверях одного з холодильників із 1500 різними штамами вірусу. ЗМІ звернули увагу на ту деталь, що гумка по периметру дверцят морозильника, покликана забезпечувати герметичність камери, явно відвалювалася. У мережі Китай підозрюють у тому, що саме це послужило причиною витоку коронавірусу з лабораторії.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що, за інформацією розвідки, глобальна криза зародилася саме після витоку вірусу з лабораторії в Ухані.

Коли його на пресконференції запитали, чи бачив він "що-небудь, що дає високу ступінь упевненості в тому, що Інститут вірусології Уханя був джерелом цього вірусу", він відповів: "Так, я знаю". При цьому, за словами, американського лідера, розголошувати подробиці шпигунської інформації не можна.

Як писав OBOZREVATEL, уряд Великобританії побоюється, що пандемія коронавірусу могла бути викликана витоком із китайської лабораторії. Однак в Ухані вірусолои заявили, що жодного стосунку до створення коронавірусу не мають.