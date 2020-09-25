Учені помітили "аномалії" в тестах російської вакцини від COVID-19
Група вчених із Британії заявила, що клінічні випробування "першої в світі" російської вакцини проти коронавірусу дали сумнівні результати.
Аналіз учених про те, чи дає вакцина "Sputnik V" імунну відповідь, було опубліковано в журналі The Lancet. Зокрема, міжнародні вчені вказали на кілька явних аномалій.
Зокрема, графіки, що показують рівень імунної відповіді у різних людей у різні моменти часу після введення вакцини, показують "повторювані закономірності даних". Експерти припускають, що це "малоймовірно".
"Після виявлення кількох повторюваних закономірностей у даних ми зрозуміли, що числові значення для кожної досліджуваної людини відсутні. Така детальна інформація необхідна, щоб зрозуміти, чи демонструють різні групи або окремі особи ідентичний або дуже схожий зразок даних", – сказано в звіті.
Доктор Крістофер ван Туллекен, доцент Лондонського університетського коледжу, сказав: "Така кількість відхилень становить серію збігів, які здаються вкрай малоймовірними".
Як пише Daily Mail, Денис Логунов із Московського науково-дослідного інституту, який розробив вакцину, сказав, що вони відкидають звинувачення в неточності статистичних даних, опублікованих у The Lancet.
Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я Росії заявили, що нібито почали виробництво вакцини від коронавірусу (COVID-19). Передбачуваний препарат було розроблено в Національному дослідницькому центрі епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії. Зі свого боку, Європейське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я розпочало переговори з Росією для отримання більш детальної інформації про експериментальну вакцину проти COVID-19, оскільки стурбоване її ефективністю та безпекою.
Експерти Британського університету Редінга підкреслили, що намір Росії впровадити частково ефективну вакцину проти COVID-19 до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію нового коронавірусу. Деякі вчені побоюються, що додавання "еволюційного тиску" на патоген шляхом застосування вакцини, яка, можливо, не забезпечує повного захисту, може погіршити ситуацію.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Водночас радниця американського президента Келліенн Конуей заявила, що російська вакцина від коронавірусу пройшла дуже мало клінічних тестів, а її схвалення без підсумкової, третьої, фази випробувань – безвідповідальний крок.
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