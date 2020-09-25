Учені помітили 'аномалії' в тестах російської вакцини від COVID-19

Група вчених із Британії заявила, що клінічні випробування "першої в світі" російської вакцини проти коронавірусу дали сумнівні результати.

Аналіз учених про те, чи дає вакцина "Sputnik V" імунну відповідь, було опубліковано в журналі The Lancet. Зокрема, міжнародні вчені вказали на кілька явних аномалій.

Зокрема, графіки, що показують рівень імунної відповіді у різних людей у різні моменти часу після введення вакцини, показують "повторювані закономірності даних". Експерти припускають, що це "малоймовірно".

"Після виявлення кількох повторюваних закономірностей у даних ми зрозуміли, що числові значення для кожної досліджуваної людини відсутні. Така детальна інформація необхідна, щоб зрозуміти, чи демонструють різні групи або окремі особи ідентичний або дуже схожий зразок даних", – сказано в звіті.

Доктор Крістофер ван Туллекен, доцент Лондонського університетського коледжу, сказав: "Така кількість відхилень становить серію збігів, які здаються вкрай малоймовірними".

Як пише Daily Mail, Денис Логунов із Московського науково-дослідного інституту, який розробив вакцину, сказав, що вони відкидають звинувачення в неточності статистичних даних, опублікованих у The Lancet.

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я Росії заявили, що нібито почали виробництво вакцини від коронавірусу (COVID-19). Передбачуваний препарат було розроблено в Національному дослідницькому центрі епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії. Зі свого боку, Європейське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я розпочало переговори з Росією для отримання більш детальної інформації про експериментальну вакцину проти COVID-19, оскільки стурбоване її ефективністю та безпекою.

Експерти Британського університету Редінга підкреслили, що намір Росії впровадити частково ефективну вакцину проти COVID-19 до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію нового коронавірусу. Деякі вчені побоюються, що додавання "еволюційного тиску" на патоген шляхом застосування вакцини, яка, можливо, не забезпечує повного захисту, може погіршити ситуацію.

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