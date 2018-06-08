Учені б'ють на сполох: Росія таємно знищує архіви жертв НКВС

У Росії на підставі засекреченого міжвідомчого наказу 2014 року знищуються архівні облікові картки з відомостями про репресованих в СРСР.

Про це раднику президента РФ Михайлу Федотову повідомив директор Музею історії ГУЛАГу Роман Романов, попросивши його розібратися в ситуації, передає "Комерсант".

Як зазначив учений, знищення карток означає повне видалення інформації про знаходження засуджених в системі ГУЛАГу. Це буде мати катастрофічні наслідки для вивчення історії таборів і отримання даних про жертви репресій.

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"У разі якщо укладений вмирав або гинув в таборі, його особиста справа відправлялася на безстрокове зберігання. А якщо людина звільнялася, то його справа знищувалася, але складалася архівна картка, де вказувалися ПІБ, рік і місце народження, пересування ув'язненого між таборами і табірними пунктами , а також дата звільнення", - пояснив Романов.

Про практику знищення карток дізнався один з партнерів музею, дослідник Сергій Прудовський.

На його запитання, на якій підставі це зроблено, начальник інформаційного центру УМВС Росії по Магаданській області Михайло Серьогін повідомив, що є міжвідомчий наказ під грифом "для службового користування" від 12 лютого 2014 року, підписаний спільно МВС, Генпрокуратурою і рядом відомств.

"Термін зберігання карток на засуджених - до досягнення ними (засудженими) 80-річного віку... Кримінальні справи громадян зберігаються в ФСБ або в державних архівах. Але всі вони закінчуються датою засудження і відомостями про вирок: розстріл або табір. З розстрілом зрозуміло. А інформація, куди був відправлений засуджений до таборів, чи вижив, чи переводився з одного табору в інший, знаходиться тільки в облікових картках, що зберігаються в МВС. І ця інформація після знищення картки піддається забуттю", - пояснив дослідник.

У той же час, в Росархіві Прудовському повідомили, що всі документи про засуджених за радянських часів повинні пройти експертизу. У разі визнання документа цінним, він ставиться на держоблік і підлягає безстроковому зберіганню.

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