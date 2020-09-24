Убивство Бреонни Тейлор: США накрили нові протести через рішення суду

Двоє поліцейських були поранені під час протестів в Луїсвіллі в США, причиною яких стало рішення суду у справі загибелі від рук офіцерів медсестри Бреонни Тейлор.

Так, як пише BBC, хвилю обурення жителів міста викликало те, що тільки одному офіцеру поліції Бретту Хенкісону пред'явлено звинувачення, і – не в смерті Тейлор, а в "злочинній недбалості". Двом іншим співробітникам, які були причетні до цього, не були пред'явлені звинувачення.

Відповідно до законів штату Кентуккі, винним в "злочинній недбалості" вважається той, хто здійснює дію, яка демонструє "крайню байдужість до цінності людського життя". Це кримінальний злочин, який може спричинити за собою покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі за кожним пунктом обвинувачення. Хенкісону було пред'явлено звинувачення за трьома пунктами.

Протести в США через рішення суду по справі Бреонни Тейлор. АР

Нагадаємо, вбивство Бреонни Тейлор відбулося в березні 2019 року. Дівчина померла після того як правоохоронці під час обшуку на підставі ордера (вони нібито шукали наркотики) вистрілили 20 разів, 8 з яких – у Бреонну. Силовики відкрили вогонь, коли в одного з них випустив кулю бойфренд Тейлор, який вважав, що до них увірвалися грабіжники. Сама вона в цей час спала. Наркотики в будинку американки так і не знайшли.

Під час протестів в Кентуккі поранили двох поліцейських

Як повідомляв OBOZREVATEL, темношкірий американець Джордж Флойд помер 25 травня в Міннеаполісі після жорстоких дій поліції під час затримання. Ця подія викликала бурхливу реакцію жителів Америки і призвело до масових заворушень в більш ніж 20 штатах країни.

Крім того, 21 серпня в місті Лафейетт (США) поліцейські застрелили темношкірого чоловіка Трейфорда Пеллерін при затриманні.

А в місті Кеноша штату Вісконсін люди вийшли на протести через стрілянину поліцейських в афроамериканця Джейкоба Блейка, яка сталася 24 серпня.