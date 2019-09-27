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27 вересня • оновлено в 20:21
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"Убивають наших людей!" Грузію закликали об'єднатися з Україною проти Путіна

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Зустріч глав МЗС Грузії Давида Залкаліані і РФ Сергія Лаврова на полях Генасамблеї ООН є сигналом Заходу про посилення впливу Москви на Тбілісі.

Про це заявив представник Грузії в ПАРЄ, депутат грузинського парламенту від партії "Європейська Грузія" Георгій Канделакі, передає "Лівий берег".

"Контекст зустрічі, що відбулася, посилає сигнал решті світу, що у нас з Росією йде нормальний діалог, що все добре. Коли насправді Росія споруджує огорожі на лінії окупації, пересуває її весь час, викрадає людей. Там вмирають люди. Масової стрільби там немає, але там викрадають і вбивають наших людей", - сказав Канделакі.

Георгій Канделакі

Георгій Канделакі

1tv.ge

За його словами, влада держави відмовляється актуалізувати проблему зростання російського впливу в Грузії, а також віддаляється не тільки від Заходу, а й від України.

"Протягом останніх семи років жоден прем'єр-міністр Грузії в двосторонньому офіційному форматі ніразу не відвідував Україну... Тим самим вони посилають сигнал Путіну: ми не ліземо в справи України. Тоді як в наших інтересах, щоб Грузія і Україна грали однією командою на світовій арені", - додав Канделакі.

Грузію закликали об'єднатися з Україною проти Путіна

Грузію закликали об'єднатися з Україною проти Путіна

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Грузія
Теги
ПАРЄ ООН
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть росийским выпляткам окупантам
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Еще один "Кличко" ...
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Европейская Грузия" звучит ещё смешнее чем "Украина це Европа". А вообще, грузинское правительство поняло, что с Россией лучше дружить. Вообще, это все понимают, все кроме Украины...
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Петрова Ольга, иди на трассу и соси писи
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Кор Павел
Кор Павел
Петрова Ольга, вот ты дерьма то из себя выдавил скоко
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