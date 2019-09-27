"Убивають наших людей!" Грузію закликали об'єднатися з Україною проти Путіна

Зустріч глав МЗС Грузії Давида Залкаліані і РФ Сергія Лаврова на полях Генасамблеї ООН є сигналом Заходу про посилення впливу Москви на Тбілісі.

Про це заявив представник Грузії в ПАРЄ, депутат грузинського парламенту від партії "Європейська Грузія" Георгій Канделакі, передає "Лівий берег".

"Контекст зустрічі, що відбулася, посилає сигнал решті світу, що у нас з Росією йде нормальний діалог, що все добре. Коли насправді Росія споруджує огорожі на лінії окупації, пересуває її весь час, викрадає людей. Там вмирають люди. Масової стрільби там немає, але там викрадають і вбивають наших людей", - сказав Канделакі.

Георгій Канделакі 1tv.ge

За його словами, влада держави відмовляється актуалізувати проблему зростання російського впливу в Грузії, а також віддаляється не тільки від Заходу, а й від України.

"Протягом останніх семи років жоден прем'єр-міністр Грузії в двосторонньому офіційному форматі ніразу не відвідував Україну... Тим самим вони посилають сигнал Путіну: ми не ліземо в справи України. Тоді як в наших інтересах, щоб Грузія і Україна грали однією командою на світовій арені", - додав Канделакі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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23 вересня стало відомо, що Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи через повернення Росії.

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