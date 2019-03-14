Убивають, катують і ховають у психлікарнях: з'ясувалася, на що перетворила Росія життя Криму

У Криму з приходом окупаційної влади Росії людей викрадають, катують, вбивають, залякують і незаконно відправляють у психіатричні клініки.

Про це йдеться у доповіді Бюро з питань демократії, прав людини і праці Держдепартаменту США. Відзначається, що "російські спецслужби послідовно зміцнюють у Криму свій контроль і порушують права людини, пише " УП ".

Згідно з даними ООН, з 2014 по 2018 роки в Криму жертвами викрадень стали 42 особи, 12 із них пропали без вісті, один знайдений мертвим, двоє були офіційно затримані і 27 відпущені на свободу. Нікого з винних не покарали.

Анексія Криму

Правозахисники повідомили, що російські окупаційні сили піддали кримських татар і етнічних українців, зокрема, фізичному насильству.

Наприклад, 28 червня співробітники Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) провели обшук у будинку кримськотатарського активіста Ахтема Мустафаєва та затримали його. Співробітники ФСБ наділи йому на голову пластиковий пакет і відвели його у підвал невідомої будівлі. Невідомі побили його, змусили встати на коліна, скували руки наручниками за спиною і погрожували, що ніхто його ніколи не знайде.

Як повідомляється, його катували протягом чотирьох годин і відразу ж після звільнення він втік до материкову частину України.

За даними Кримської правозахисної групи, з початку окупації по жовтень 17 обвинувачених із числа кримських татар піддавалися психіатричній експертизі і утриманню під вартою проти їх волі без явної медичної необхідності.

Також у доповіді зазначено, що окупаційна влада погрожувала людям насильством або тюремним ув'язненням, якщо вони не давали в суді показань проти окремих осіб, які були проти окупації.

У квітні у Сімферопольському слідчому ізоляторі при підозрілих обставинах загинули щонайменше чотири людини, включаючи двох кримських татар. 6 квітня Сервер Біліалов і Олег Гончаров були знайдені повішеними. 12 квітня Дмитро Шапошник був знайдений повішеним у карцері. 13 квітня Іслам Іскера був знайдений з перерізаним горлом в ізоляторі.

Жоден із цих інцидентів не був розслідуваний.

Крім того, 31 кримський укладений був переведений в Російську Федерацію з моменту початку окупації в 2014 році.

У доповіді також наголошується, що Росія обмежує в Криму свободу самовираження, ЗМІ, мирних зібрань, об'єднань, релігії, пересувань і подорожей і т.д.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Палата представників конгресу США майже одноголосно схвалила законопроект, який забороняє американському уряду визнавати Крим територією Росії.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся