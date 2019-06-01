Убитих розкидали на різні дати: спливла правда про нищівну поразку Росії в Сирії

Влада Росії приховує реальні втрати своїх військових у Сирії, зокрема, кількість і дати смертей найманців ПВК "Вагнер" у бою під містом Дейр-ез-Зор.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Відзначається, що в поразці 7 лютого 2018-го учасники бою звинувачували Міністерство оборони, яке нібито обіцяло їм прикриття з повітря, але в результаті не стримало обіцянки.

Під час зіткнення із силами опозиційного сирійського угруповання "Сирійські демократичні сили" та з американськими військами, що їм допомагали, загинули приблизно сто осіб, проте точну кількість встановити неможливо.

Ілюстрація. ПВК "Вагнер" iarex.ru

"На носі були вибори президента, десятки похоронів солдат по всій Росії грали не на руку владі, тому люди отримали звістки про загибель своїх рідних тільки після голосування, в кінці березня або на початку квітня", – сказано в матеріалі.

Це підтвердила й сестра одного із загиблих російських найманців, письменниця Надія Кудрічєва. Тіло її брата Василя було доставлено в Росію тільки в 20-х числах квітня, а офіційною датою смерті був зазначений сам день виборів, 18 березня 2018 року.

"Російських хлопців, які загинули 7 лютого, розкидали по різних точках і різних датах", – сказала письменниця.

Могила Василя Кудрічєва Радіо Свобода

"Моєму рідному татові, якому труну видавали в Ростові-на-Дону, там стояло два хлопці з автоматами, феесбешники, сказали, що це він. Природно, впізнати нічого неможливо, тому що справжній бій був 7 лютого. Коротше, мій брат – один із тих, кого не знайшли взагалі. І наразі момент я впевнена, що цинкову труну прислали з іншим тілом", – додала вона.

Крім того, вона розповіла, що Кудрічєв отримав орден від уряду, датований 18 березня 2018 року.

"Стоїть ця дата, хоча всі знають, що офіційний бій був 7 лютого. Тобто величезний бій у Сирії, коли загинуло російських хлопців неміряна кількість, це було 7 лютого. А дати дали всім різні. Різні міста, різні точки. Це така маячня", – зазначила росіянка.

"На похоронах були присутні два дядьки в чорних окулярах. Я думала, що це друзі брата. Коли я ненавмисно там щось у когось запитала, мені у відповідь вони повертаються і кажуть: "Не фотографувати!" Я кажу: "Що?!" Ви уявляєте, зібралися всі такі на похорон і давай селфі влаштовувати. Тут до мене дійшло, хто це. Вони не в формі були", – зазначила сестра Василя Кудрічєва.

Василь Кудрічєв (праворуч) Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 лютого 2018 року СБУ оприлюднила перші докази того, що Генеральний штаб ЗС РФ запланував участь найманців ПВК "Вагнеар" у сирійському конфлікті.

Російські журналісти знайшли під Краснодаром табір ПВК "Вагнера".Співробітник цієї бази розповів, що найманці після фіаско в Сирії рвуться назад.

У той же час з'ясувалося, що представники "Вагнера" не надають родичам загиблих у Сирії найманців інформацію без запитів, щоб не платити.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!