"Убити правду": британський журналіст пояснив стратегію Кремля

Кремль використовує пропаганду, щоб закрити правду і виступити в образі захисника від ворога.

Про це розповів британський публіцист Пітер Померанцев у коментарі Пітеру Залмаєву в для The Week (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Володимир Путін kremlin

"Сучасні автократи, популісти і так далі, вони грають на тому, що закривають інформаційний простір, використовують риторику цього слова, щоб убити інформаційний простір дезінформацією або погану інформацію, або гарну інформацією, яка подається через незрозумілі та нечисті способи", – пояснив він.

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За словами Померанцева, існують різні "фабрики тролів", "фейк ньюз" – надлишок інформації. Однак вона використовується під своєрідною цензурою.

"Закриття правди використовується через принципи закриття принципу свободи слова", – додав він, пояснивши, що президенти Росії та США використовують схожі стратегії.

Пітер Померанцев Кадр з відео

Померанцев пояснив, що лідери двох країн подають інформацію таким чином, щоб жителі розуміли, що "немає правди і фактів, тому складно сперечатися".

"Люди живуть в страшних конспірологіях, тому потрібен сильний лідер, який захищатиме. Скрізь одні теорії змов", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно блогер Макс Баринов розповів, що військові "ДНР" спеціально обстріляли КППВ, щоб посіяти паніку серед населення і розпустити чутки про зачистки Донецька українською армією.

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