Убиті міністр і депутат: у Сомалі влаштували теракт та захопили готель. Опубліковані перші фото

Біля готелю Asaseey у портовому місті Кісмайо (Сомалі) в п'ятницю, 12 липня, здетонувала машина, начинена вибухівкою, після чого невідомі зі стріляниною увірвалися в будівлю.

Як повідомив капітан поліції Абдуллахі Ісак, бойовиком вдалося захопити готель, передає Reuters. За інформацією АР, мінімум 10 людей загинули.

Агентство AFP зі свого боку повідомляє про сімох загиблих, серед яких міністр місцевого управління та депутат.

Ісак додав, що в будівлі на момент збройного нападу перебувало багато людей, тому кількість жертв може виявитися великою. За деякими даними, бомбу в авто привів у дію терорист-смертник.

Радикальне ісламістське угруповання "Аш-Шабаб", яка намагається скинути центральний уряд Сомалі, заявило про відповідальність за атаку.

За інформацією журналістів, у готелі в цей день проходила зустріч між старійшинами та законодавцями, на якій обговорювалися політичні питання.

Відзначається, що більшість загиблих були постійними відвідувачами готелю.

Член федерального парламенту Сомалі Абдірізак Мохамед повідомив, що розмовляв із чиновниками, які живуть у готелі. За їхніми словами, один із бойовиків підірвав всередині ручну гранату.

#Update : Just in - Pictures of the now suicide Bomb and gun attack at a hotel in Jubaland capital Kismayo #Somalia leaves At least 7 people killed. pic.twitter.com/7F4KTqhcp8