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"Убили батька Леніна!" Ідеолог "русского міра" видав новий маразм про Україну

3.7тЧитати матеріал російською

Російський пропагандист, автор ідеї "русского міра" Сергій Кургінян засудив Україну за знесення пам'ятників Леніну, порівнявши це з убивством рідного батька.

Крім того, рупор Кремля висловив упевненість в тому, що наша країна нібито не зможе існувати без прив'язки до радянського минулого і Росії. Маразматичними обуреннями він поділився в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Кургінян

Сергій Кургінян

Скріншот відео

"Що таке українська ідентичність? Хто ці люди всі, вони за який проект стоять? Яку Україну вони будують всі гамузом, гаком чи як завгодно ще?! Проблема почалася тоді, коли очевидним чином оголився дефіцит цієї ідентичності без Росії. Немає цієї великої української історії в реальності, яка могла б стати опорою для цієї величезної ідентичності", — висловився Кургінян.

Володимир Ленін

Володимир Ленін

Pixabay

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"Є якісь шматки цієї історії, є якісь славетні моменти. Але насправді всі розуміють, що українська ідентичність без радянської України не існує! А там усередині слабке місце. Перше, що ви зробили, це викинули повністю радянську ідентичність! Ми бачимо, як пам'ятники зносять і що робите! Ви пам'ятники своєму засновнику зносите! Ви свого батька вбиваєте! Леніна! А хто ще створив Україну?!" — продовжив свій спіч несамовитий пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кургінян заявив, що законність існування України як суверенної держави нібито треба поставити під сумнів. За його словами, її поява після розпаду СРСР суперечить Гельсінським угодам.

Також він стверджував, що недружня до Росії Україна може існувати лише як мінідержава без збереження нинішніх кордонів. У зв'язку з цим він запропонував створити нову УНР.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Ленін
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Кургиняна не поймёшь: то он за уничтожение украинской государственноси и идентичности, то он возмущён, что «украинцы убивают свою идентичность». Хрен угодишь.
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Как бы там не было,но Украина в нынешнем амплуа,была идеей именно лысого.как не крути ,а таки да ,не рынок.
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2
Elonka Elonka
Elonka Elonka
Заду Наем Запорожець, вопрос риторический .
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0
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Elonka Elonka, какй ещё рынок?
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Осадчий Олександр
Осадчий Олександр
Старий ідіот - маразматик.
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