Второго января в Багдаде авиаударом США был убит глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Убитого называли одним из самых влиятельных людей не только в Иране, но и на всем Ближнем Востоке. Именно он стал архитектором иранской "гибридной войны": создания так называемых "иррегулярных армий" в сопредельных государствах, выдающих себя за местное "ополчение" и позволяющих Ирану контролировать другие страны посредством этих формирований. Именно эту идею позаимствовала Москва в использовании своих "ихтамнетов" в Украине, Грузии и Молдове.

Сулеймани называют спасителем режима Башара Асада в Сирии, и считается, что именно он стал инициатором официального вмешательства России в сирийскую войну в 2015 году (неофициальным данным российский спецназ присутствовал там как минимум с 2012 года). На Западе Сулеймани обвиняли в гибели сотен американских военных в Ираке и причастности к нападениям на Израиль, а также в угрозах стереть еврейское государство с лица земли. США включили его вместе с другими иранскими официальными лицами в число террористов, обвинив в 2011 году в заговоре с целью убить посла Саудовской Аравии в Вашингтоне. В Ираке "Аль-Кудс" и лично Сулеймани обвиняли в жестоком подавлении протестов, пишет Ксения Кириллова для mnews.world.

Плач по Сулеймани

Все аналитики сходятся во мнении, что убийство высокопоставленного генерала и, по совместительству, военного преступника существенно ослабит влияние Ирана в регионе. Что же касается позиций Москвы на Ближнем Востоке, то, как сообщила в интервью Форуму свободной России российский политический аналитик, востоковед, доктор исторических наук Елена Галкина, со смертью Касема Сулеймани Кремль лишился налаженного канала связи с Ираном. Правда, отмечает Галкина, данная потеря вряд ли будет иметь критическое значение для Москвы.

Россия, со своей стороны, демонстрирует скорбь и сдержанное возмущение действиями США как на уровне официальных лиц, так и в государственных СМИ. Так, сразу после гибели Сулеймани российский МИД заявил, что "этот шаг США лежит вне каких-либо правовых рамок" и заставляет мир "столкнуться с новой реальностью". Прокремлевские аналитики пророчат Соединенным Штатам потерю влияния на Ближнем Востоке и дальнейшее ослабление внешнеполитических позиций. Православные радикалы с телеканала "Царьград" пошли еще дальше и провозгласили Сулеймани и его боевиков "иранскими героями", сражающимися "против слуг грядущего антихриста — оккупантов Святой Земли и их заокеанских кураторов и прислужников". И еще раз позавидовали иранскому примеру "возможности теократии в современном, в значительной степени безбожном, мире".

Однако попробуем разобраться, действительно ли убийство иранского генерала нанесло реальный ущерб Москве?

За что Кремль ценил Сулеймани

Тот факт, что убитый генерал был для Москвы достаточно ценной фигурой и что многие его операции и преступления были полезны не только для властей Ирана, но и России, не скрывают сами россияне. При этом, в отличие от официальных пропагандистов, военные аналитики описывают "заслуги" покойного намного честнее. В частности, авторы близкого к Минобороны России сайта "Военного обозрение" в качестве главных "доблестей" Сулеймани перечисляют его эффективную "гибридную" войну против США на территории Ирака, приведшую к гибели многих американских солдат, а также взращивание "Хезболлы" и спасение Асада.

"Им также удалось серьезно вооружить повстанцев… Иранцы очень быстро создали портативные мины с боевой частью типа "ударное ядро", наладили их производство и поставку в Ирак. Эти мины легко поражали монструозные американские броневики и уносили жизни сотен американских солдат. И это тоже была работа Сулеймани… Помимо войны на ослабление США, Сулеймани занимался тем, чтобы на территории Ирака никогда не возникло бы сильное, способное угрожать Ирану правительство, и тоже успешно. Итог этих усилий известен. В 2011 году США официально закончили оккупацию Ирака, минимизировав свое присутствие в этой стране", — расхваливают иранского генерала российские военные аналитики.

Правда, авторы "Военного обозрения" все же отмечают одну "ошибку" Сулеймани: привлечение к операциям против США "Аль-Каиды" — и то только потому, что оно "закончилось в итоге нападениями ее боевиков и на иракских шиитов". Впрочем, по утверждению кремлевских военных экспертов, это был простительный промах, поскольку — цитируем дословно — "американцев, правда, они тоже убивали, так что ошибка была не тяжкая".

"Мало кто знает, что где-то до 2016 года почти всю войну на земле "вывозил" Иран — сирийская армия к определенному моменту утратила боеспособность почти полностью… Сулеймани также резко усилил связи "Кодса" с ливанским движением "Хезболла", добившись увеличения помощи этому движению со стороны Ирана, в том числе и людьми", — продолжает перечислять "заслуги" генерала автор.

В этой статье поражают даже не примеры преступлений Сулеймани — о них можно узнать и из других источников, а именно тот факт, что российские военные открыто демонстрируют их как доблесть и делают на их основании вывод, что "никакое мирное сосуществование c США невозможно, попытки достичь такового являются пустой тратой времени". Сомневаться в подобной откровенности не приходится — Кремль действительно ценил Сулеймани и соучаствовал с ним во многих военных преступлениях. И все же это не исключает, что на данном этапе, вопреки кажущемуся ущербу, смерть иранского генерала может быть на руку Москве.

По наводке Путина?

Некоторые американские аналитики предполагают, что, как бы парадоксально это ни звучало, американцы определили местоположение Сулеймани… по наводке Путина.

"Кремль заявил о звонке, в ходе которого Путин поблагодарил Трампа за информацию, помогшую Москве предотвратить террористический акт, и также добавил, что отношения носили двусторонний характер. Вопрос: предоставила ли Москва какую-то информацию взамен? Если это так, это явно не могло быть предупреждение о грядущей ракетной атаке на американскую базу в Ираке или о беспорядках вокруг посольства США. Если что-то действительно было предоставлено взамен, что это могло быть? Может быть, это была информация о местонахождении Сулеймани? Стала бы Москва делиться этим? Если да, то почему?", — теряется в догадках американский военный аналитик Майкл Вудсон.

Эта гипотеза не так невероятна, как может показаться на первый взгляд. Кремль, так любящий упрекать США в том, что они не соблюдают никаких договоренностей и с легкостью расправляются с бывшими союзниками, сам придерживается такого же метода. Да, Сулеймани действительно был создателем многих террористических группировок, которые Россия использовала в своих целях. Вместе с Москвой он поддержал режим Асада и участвовал в расправах над сирийской оппозицией. Но вполне возможно, что Путин уже получил от иранского генерала все, что хотел, и дальше решил действовать по принципу "мавр сделал свое дело, мавр может уходить".

Отчасти это признают и уже упомянутые авторы "Военного обозрения". В частности, о сегодняшней ситуации в Сирии они пишут, что теперь "Россия смогла создать свои, неподконтрольные Ирану наземные силы в этой стране". Для связей с "Хезболлой" Москве тоже вряд ли сейчас нужен Сулеймани: согласно данным израильских аналитиков, Кремль давно сотрудничает с этой организацией напрямую.

Кроме этого, Путину, скорее, нужен хаос на Ближнем Востоке, а не сильное иранское влияние в том регионе, где Москва не прочь усилиться сама. Так, еще 4 года назад эксперты белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований указывали, что Россия заинтересована в эскалации напряженности между Ираном и Саудовской Аравией. По мнению директора Центра Арсения Сивицкого, главный мотив Москвы заключается в позитивном влиянии ближневосточной нестабильности на мировые цены на нефть. При этом, указывает Сивицкий, Кремль очень умело эксплуатирует региональные противоречия вдоль шиитско-суннитской оси и попеременно поддерживает разных участников конфликта, чтобы поддерживать определенный уровень напряженности в надежде, что она будет способствовать росту нефтяных цен.

При этом российские военные сами признают, что Сулеймани, "ставя под контроль банки и поставки нефти в Ираке, а потом и в других местах, добился того, что его военная империя оказалась на самофинансировании". Однако нефтяная империя под контролем сильного государства не способна создать ту степень хаотичности, которая выгодна Москве.

Новый виток противостояния между Ираном и Соединенными Штатами приведет к ослаблению не только Ирана, но и США, что не может не радовать Путина. Российские военные аналитики рассматривают два возможных сценария развития событий. Первым может стать окончательный вывод американских войск из Ирака. В России даже развивают теорию о том, что Трамп специально убил Сулеймани, чтобы отвлечь внимание от импичмента и одновременно спровоцировать соответствующее требование Багдада, поскольку это позволит ему "вылезти из ближневосточной трясины". Как бы кремлевские эксперты ни пытались убедить, что такое развитие событий им невыгодно, логично предположить, что уменьшение американского влияния в регионе, да еще и при ослаблении Ирана, автоматически ведет к усилению влияния России.

Вторым вариантом, по мнению Москвы, может стать дальнейшее "застревание" США в ближневосточных войнах. И российские военные аналитики не скрывают, что их цель — сделать так, чтобы американцы окончательно "увязли" в этом регионе и не имели бы возможности влиять на другие внешнеполитические события (в частности, в Восточной Европе). Поэтому именно от политики Соединенных Штатов в конечном итоге зависит, сможет ли Кремль получить какие-либо дивиденды от убийства Касема Сулеймани.

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