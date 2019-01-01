У зверненні Путіна на Новий рік знайшли приховане послання Заходу

Британські ЗМІ знайшли приховане викличне послання Заходу в новорічному зверненні президента РФ Володимира Путіна.

Так, журналісти Daily Star звернули увагу на слова глави Росії про допомогу, яку, стверджує Путін, його країні ніхто не надає. Видання припустило, що йдеться про допомогу у військовій сфері.

"Помічників у нас ніколи не було і не буде. І тому нам важливо бути згуртованою, єдиною, сильною командою. І нехай дружба і добрі надії, які об'єднують усіх зараз, супроводжують нас у майбутньому, допомагають у роботі, у досягненні спільних цілей", — сказав Путін громадянам напередодні 2019 року.

Він також закликав усіх росіян зібратися разом і сказав, що з часом країна покращиться.

Він продовжив: "Але всі ми знаємо, що досягнення кращого для себе, для наших сімей, для нашої країни можливе лише завдяки нашим власним зусиллям і спільній скоординованій роботі".

Daily Star пов'язує можливість присутності прихованого сенсу в промові Путіна з погіршенням відносин Росії та Заходу в 2018 році, зокрема, через отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері.

Таблоїд нагадує, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей поклала провину за замах на Росію, факт чого Путін всіляко заперечує.

Скрін відео

Нагадаємо, президент Росії потрапив у скандал із новорічним зверненням до росіян у 2019-му році. Опублікований на YouTube ролик засипали гнівними коментарями та поставили понад 50 тисяч дизлайків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко під час новорічного звернення проігнорував тему тіснішої інтеграції з Росією.

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