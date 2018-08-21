У зустрічі Путіна з Меркель знайшли тривожний для України момент

На останній зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна не прозвучало важливе для України слово.

"Я думаю, всі повинні задуматися", - сказав в ефірі телеканалу NewsOne екс-міністр оборони України (2005-2007), лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

Політик звернув увагу на той факт, що ані до зустрічі, ані після, ані в витоках із кулуарів "ми не почули одного дуже важливого для нас слова: Крим". "Загралися? Забули? Згодилися? Це неправильно, це несправедливо", - заявив він.

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На думку Гриценка, за підсумками зустрічі можна зробити і кілька інших висновків - як позитивних, так і негативних для України.

До позитиву він відніс те, що Меркель "потихеньку, так, як вона може, наполягає на прийнятті рішення про миротворчу місію". У цьому контексті Гриценко нагадав про те, що в робочій групі з його участю були розроблені саме ті "числові параметри" - 30-40 тисяч, - які озвучила канцлер Німеччини. "Добре, що вона його (проект мирного плану. - Ред.) прочитала. Тобто, як-то кажуть, крапля камінь точить", - зауважив він.

Політик наголосив: таким чином Меркель продемонструвала відхід від путінської позиції щодо миротворців.

"Малоприємною" для України він назвав новину, що стосується позиції лідера Німеччини з будівництва газопроводу "Північний потік-2". "Вони дружно разом із Путіним говорили про те, що "Північному потоку-2" бути. Вони розглядали, яким чином вони спільно будуть протидіяти тим санкціям, які хоче ввести Трамп проти, скажімо так, фінансистів, будівельників і інших зацікавлених у цьому "Потоці".

Водночас політик звернув увагу і на "факт, над яким треба думати": "Меркель запросила Путіна в свою країну вперше після початку агресії".

Як писав OBOZREVATEL, Ангела Меркель і Володимир Путін провели переговори 18 серпня, під час яких обговорили ситуацію на сході України. "Ми, звісно, будемо говорити про Україну, як сказала пані Федеральний канцлер, у контексті врегулювання української кризи, яка, на жаль, ніяк не просувається, маючи на увазі наголосити на безальтернативності реалізації Мінських угод, відзначити нашу зацікавленість в роботі у рамках "нормандського формату" і Контактної групи, готовність і далі сприяти спеціальній моніторинговій місії ООН. Сподіваюся, що нам вдасться все-таки просунутися в цьому напрямку", - заявив Путін.