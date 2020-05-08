Як Швеція живе без карантину: коронавірус убив уже 3 тисячі людей, а маски не носять

У Швеції вже більше 3-х тисяч померлих від коронавірусу. Правда, в країні, де не запроваджували жорсткий карантин, паніки через таку статистику також немає.

За останні місяці життя шведів особливо не змінилося. А одне з актуальних питань, що обговорюються місцевими ЗМІ – як правильно надягати маску тим, у кого є довга борода.

Що відбувається в скандинавській країні, яка добровільно стала учасником незвичайного експерименту – в матеріалі OBOZREVATEL.

Шведи довіряють владі

Українець Максим Куниця, який уже 5 років живе в Стокгольмі, пояснює – в цілому життя шведів за останні місяці не змінилося. Є загальні рекомендації та заходи безпеки, але протиепідемічні обмеження уряд країни так і не вводив.

"Транспорт ходив завжди, але в ЗМІ просять ним користуватися, тільки якщо є необхідність. Аналогічна ситуація з міжміським сполученням. Основна дискусія – чи потрібно носити маски. У нас зараз дуже мало людей надягають такий захист, тому розгорілися дебати. У новинах обговорюється, як правильно носити маску, що робити людям, у яких довга борода та маска не щільно закриває обличчя – як їм правильно захистити себе. Але поки ніхто нічого не змушує", – розповідає Максим.

При цьому вулиці міст небагатолюдні

Співрозмовник вчергове нагадує про залізне правило шведів – довіряти своїй владі. Саме тому рейтинг правлячих соціал-демократів ніяк не змінився за останній місяць, а в суспільстві немає жодної паніки. Навіть незважаючи на зростання кількості хворих. Тільки за офіційною статистикою в Швеції майже 25 тисяч хворих та трохи більше трьох тисяч померлих.

Порівняно з іншими країнами Скандинавії, цифри досить великі. У сусідній Норвегії 8 тисяч хворих та 216 летальних випадків. У Данії ж теж цифри менші – понад 10 тисяч заражених COVID-19 і 506 померлих.

Державний епідеміолог Андерс Тегнелл уже назвав кількість смертей від COVID-19 у країні "жахливою". Адже серед померлих була й дитина. Правда, лікар уточнив, що вона перебувала у реанімації, оскільки мала серйозні супутні проблеми зі здоров'ям. Саме тому якось кардинально змінювати правила життя в країні не будуть.

"Є політики, які просять зробити більше обмежень. Аналогічно й окремі вчені. Але в Андерса Тегнелла велика підтримка людей, та всі вважають, що хвороба нехай протікає в своєму ключі. Єдине, що влада анонсувала масштабне тестування на коронавірус населення в кінці травня – 100 тисяч тестів на тиждень. Почнуть із лікарів, поліцейських і так далі", – наголосив Куниця.

У країні також діє масштабна кампанія інформування

Такими темпами вже до кінця року в країні протестують практично все населення. Офіційно в Швеції живе 10,2 млн осіб. Влада через тотальну перевірку хоче мінімізувати другу хвилю хворих, яка очікується вже до кінця 2020-го.

Що відбувається з економікою

У країні працює маленький та середній бізнес. У Стокгольмі можна без проблем зайти в перукарню або ресторан. Відвідувачів стало менше, але люди все одно вільно пересуваються містом.

"Хіба що в магазинах з'явилися на підлозі наклейки для дотримання дистанції. При цьому введені точкові карантинні заходи, такі як авіасполучення з іншими країнами, поки залишили в силі. Зараз почався період відпусток, але ніхто нічого не планує", – наголосив Куниця.

Життя в Швеції

Економічна ситуація в країні стабільна, але зі своїми проблемами. Найбільше постраждав туристичний бізнес та сфера перевезень. Як пише Независимая газета з посиланням на Шведський Центробанк, до кінця 2020 року рівень безробіття в країні сягне 14%. Економіка в цілому за підсумком цього року впаде на 7%, мінімум.

"Банк Швеції вже оголосив, що вживе заходів, "щоб полегшити пропозицію кредитів в економіці і протидіяти зростанню процентних ставок для домашніх господарств та підприємств у міру зростання невизначеності в економіці". Зокрема, шведським банкам будуть виділені кредити на суму 500 млрд крон (50 млрд дол) для подальшого кредитування компаній", – зазначено в матеріалі.

З великих компаній загальносвітовий коронавірус завдав шкоди економічним гігантам. Заводи автоконцерну Volvo в Бельгії та Малайзії досі не працюють. Частину магазинів по всьому світу закрив рітейлер меблів і товарів IKEA. У компанії вже другий місяць виплачують допомогу близько 20 тисячам співробітників, які так і не змогли повернутися на свої робочі місця.

Автогігант зазнає збитків

"Із мого кола спілкування ситуація у всіх різна. Один знайомий потрапив під скорочення, але за місцевим законом він іще три місяці відпрацює та отримає зарплату за цей термін. Інший працює консультантом, так його перевели на скорочений день. Йому за 2 дні роботи в тиждень 40% загальної зарплати платить компанія, 50% держава. У підсумку, якщо я не помиляюся, за неповний робочий місяць він заробляє десь 92% від свого окладу. У цілому компанії не хочуть відпускати своїх співробітників, адже криза мине, а кадри потрібні", – підсумував співрозмовник.

Поки оцінювати експеримент уряду складно. Проте від початку поширення COVID-19 у країні не відбулося колапсу. Незважаючи на всі втрати економіки, люди не сидять по домівках і всерйоз думають про своє майбутнє. Як кажуть місцеві жителі, "запасу міцності їм вистачить надовго".

З іншого боку – в 10-мільйонній країні втрати від коронавірусу склали вже 3 тисячі людей. І це значний показник, як порівняти з іншими країнами регіону. Правда, місцевий уряд така статистика не бентежить. Антикарантинні правила життя у Швеції тривають.

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