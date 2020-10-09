У житловому кварталі Бейрута стався потужний вибух. Відео та фото

Борис Бондар Світ 22:28, 9.10.2020 Оновлено: 22:56, 9.10.2020

У столиці Лівану Бейруті вибухнув резервуар з пальним біля пекарні, що спричинило пожежу.

Про це повідомила Daily Star. Інцидент стався в міському районі Тавік-Джиде.

Військові і служби екстреної допомоги почали евакуювати людей з прилеглих будівель. Добровольці приєдналися до пошуків під завалами можливих жертв.

Генеральний секретар ливанського Червоного Хреста Джордж Кіттана підтвердив, що в результаті вибуху загинули дві людини, близько 50 осіб отримали поранення.

"Два тіла і кілька поранених були доправлені до лікарні Аль-Макасід в результаті вибуху паливного бака, який загорівся сьогодні ввечері", – заявив Кіттана Національному інформаційному агентству.

Пізніше стало відомо ще про одного загиблого.

Вибух стався в житловому районі.
Twitter
Добровольці шукають людей під завалами.
Twitter

Жителі району Тавік-Джиде повідомили, що почули гучні крики, за якими стався вибух і струс будівель.

Вибухнув резервуар з пальним.
Twitter
Пожежники гасять пожежу в Бейруті.
Pulso Online
Під завалами шукають постраждалих
Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту. Попередня офіційна версія НП – вибух 2700 тонн селітри під час зварювальних робіт.

Коментувати
Світ

Дивіться також

В Україні успішно завершили випробування нової ракети. Відео

В Україні за добу виявили понад 5,8 тисячі випадків COVID-19: статистика МОЗ на 9 жовтня

Литвин назвав Кравчука "патентованою політичною повією"

У мережі сплило показове відео із сепаратистом Струком, який іде в мери

В Україні хочуть ввести "карантин вихідного дня"