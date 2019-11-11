У Зеленського все знали: спливли несподівані подробиці скандалу з імпічментом Трампа

Україна знала, що США заморозять військову допомогу, якщо Київ не почне розслідувати кримінальну справу проти сина колишнього віце-президента Джо Байдена.

Про це нібито попереджав заарештований в Штатах бізнесмен Лев Парнас, пише The New York Times.

Повідомляється, що на зустрічі українську сторону представляв перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір. Крім Парнасу на зустрічі також був присутній його діловий партнер Ігор Фруман.

У бесіді двох сторін також було озвучено, що віце-президент Майк Пенс не поїде на інавгурацію Зеленського, якщо не буде оголошено про розслідування щодо Байдена-молодшого.

Адвокат затриманого Джозеф Бонді зазначив, що Парнас діяв за вказівкою адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані. Однак останній все заперечує.

При цьому Шефір підтвердив виданню, що зустріч дійсно була. Однак зазначив, що питання військової допомоги не піднімався. За його словами, Парнас і Фруман хотіли, щоб Зеленський зустрівся з Джуліані.

Дональд Трамп

Шефір додав, що українська сторона не сприймала бізнесменів, як офіційних представників і не вважала, що вони можуть представляти уряд США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США 10 жовтня затримали бізнесменів Ігоря Фруман і Льва Парнасу, які допомагали адвокату президента Штатів Дональда Трампа в пов'язаних з Україною справах. Вони займалися збором коштів в комітеті, який допомагав адвокату Руді Джуліані в розслідуванні справи демократа Джо Байдена.

Пізніше в США суд взяв під варту з можливістю застави бізнесменів Фруман і Парнасу, яких підозрюють в порушенні правил фінансування виборчих кампаній. Сума застави – мільйон доларів для кожного.

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