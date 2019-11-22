У Зеленського розкрили терміни зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з главою США Дональдом Трампом у Білому домі наприкінці цього або на початку 2020 року.

Про це в інтерв'ю "theБабелю розповів позаштатний радник глави держави Ігор Новіков.

"Для будь-якого діяча будь-якої держави це важливий сигнал про підтримку з боку США. Президенту Трампу сьогодні не вистачає часу на прагматичну, продуктивну політику. Скандал із імпічментом забирає багато часу, тому візит поки висить у повітрі, але я впевнений, що він відбудеться... Мені здається, є два можливі варіанти: кінець цього року або початок наступного, після завершення слухань у Конгресі", – стверджує він.

Водночас радник вважає, що приїзд Зеленського ніяк не вплине на розслідування про імпічмент Трампа.

"Візит не вирішить цю проблему."Українагейт" – внутрішня американська ситуація. Ми не можемо і не будемо робити нічого, щоб допомогти чи перешкодити її вирішенню", – додав Новіков.

Зеленський і Трамп

Як писав OBOZREVATEL:

в США спалахнув гучний скандал через "тиску на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, що призвело до початку процедури імпічменту у американців.

Імпічмент Трампа також підтримала його колишня опонентка на виборах у 2016 році Гілларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

Яка ймовірність зняття Трампа з поста президента США і як скандал відіб'ється на Україні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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