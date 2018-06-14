У закритому конверті: Путіну передали лист від Кім Чен Ина

Голова Верховного народного зібрання КНДР Кім Єн Нам передав президенту Росії Володимиру Путіну лист від північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Як пише "РИА Новости", запечатаний великий конверт передали особисто в руки російському лідерові.

"Перш за все я маю честь і з власної шанобливістю передати вам щирий привіт від голови Держради КНДР Кім Чен Ина на вашу адресу", - заявив Кім Ен Нам.

У відповідь Путін підтвердив запрошення лідерові КНДР Кім Чен Ину відвідати РФ з візитом.

За його словами, це можна зробити у вересні в рамках Східного економічного форуму (ВЕФ), або узгодити окремо по лінії МЗС.

"Прошу передати лідерові Північної Кореї товаришеві Кім Чен Ину наше запрошення відвідати Росію з візитом. В тому числі, це можна було б зробити в рамках Східного економічного форуму у Владивостоці у вересні цього року", - заявив Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня в Сінгапурі відбувся історичний саміт президента США Дональда Трампа і глави КНДР Кім Чен Ина.

За результатами переговорів вони підписали угоду.