У Японії розробили тест для діагностики COVID-19 за 30 хвилин

Марина Ліснічук Світ 09:41, 22.06.2020 Оновлено: 09:56, 22.06.2020

Японські вчені розробили новий швидкий тест на COVID-19, який дає змогу виявляти вірус приблизно за 30 хвилин без складного обладнання й лікарів-професіоналів.

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Розробка належить об'єднаній групі дослідників із університетів Ніхон, Гумма й Токійського медуніверситету. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що новий метод засновано на пробі слини. Водночас його точність нічим не поступається поширеним нині аналізам за допомогою полімеразної ланцюгової реакції.

Відомо, що одна з провідних у Японії фармацевтичних компаній Shionogi має намір запропонувати використовувати нові полегшені тести насамперед для перевірки пасажирів, які в'їжджають до країни з-за кордону.

Зауважимо, що за даними Worldometers, станом на ранок 22 червня в Японії підтверджено 17 864 випадки зараження коронавірусом, померли 953 людини, тоді як 16 108 вилікувалися.

Статистика щодо коронавірусу в Японії
(worldometers.info)

Як повідомляв OBOZREVATEL, японський лікар Акіхіро Сато назвав другу хвилю коронавірусу неминучою. Під час неї, за його словами, хворих буде значно більше.

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