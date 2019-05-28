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У Японії на вулиці по-звірячому порізали ножем школярів: є жертви. Всі подробиці

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В Японії (місто Кавасакі) вранці 28 травня невідомий чоловік із ножем напав на людей на зупинці автобуса приватної школи Caritas. Із 16 постраждалих 13 – дівчатка 6-7 років (учениці першого класу).

Одна зі школярок, а також двоє дорослих загинули. Решта отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє "РИА Новости". (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами медиків, принаймні п'ятеро перебувають у важкому стані. Тим часом, поліція затримала злочинця. Він поранив себе ножем і знаходиться без свідомості. На місці знайдено два ножі.

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В Японії на вулиці по-звірячому порізали школярів: є жертви

В Японії на вулиці по-звірячому порізали школярів

В Японії на вулиці по-звірячому порізали школярів

CGTN

Школа Caritas – освітнє об'єднання, до якого входить дитячий сад, початкова (1-6 класи) школа, жіноча середня (7-9 класи) і старша (10-12 класи) і жіночий дворічний університет. Автобус повинен був забрати першокласників і відвезти їх до школи. Після події заняття в школі відмінили.

В Японії на вулиці по-звірячому порізали школярів: є жертви

Скріншот з відео

В Японії на вулиці по-звірячому порізали школярів: є жертви

Скріншот з відео

В Японії на вулиці по-звірячому порізали школярів: є жертви

CGTN

В Японії на вулиці по-звірячому порізали школярів: є жертви

CGTN

В Японії на вулиці по-звірячому порізали школярів: є жертви

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в американському штаті Колорадо (недалеко від сумнозвісної школи "Колумбайн") в STEM School Highlands Ranch двоє учнів влаштували стрілянину.

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ЯпоніяКавасакі
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Ефимова Полина
Ефимова Полина
Cпаcибo всем тeм, кто пoкaзал мнe сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁ivz6jki Прocто прoйдя пpocтoй oпpоc пoлучилa почти пoлугoдовyю заpплатy)) Пoльзуйтecь, пoкa eсть возмoжнoсть=)
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
Ефимова Полина, иди нахуй пизда руская и брехливая!!! Это наебка... проиграл 100 евро!!!
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