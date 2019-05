У Японії на вулиці по-звірячому порізали ножем школярів: є жертви. Всі подробиці

В Японії (місто Кавасакі) вранці 28 травня невідомий чоловік із ножем напав на людей на зупинці автобуса приватної школи Caritas. Із 16 постраждалих 13 – дівчатка 6-7 років (учениці першого класу).

Одна зі школярок, а також двоє дорослих загинули. Решта отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє "РИА Новости". (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами медиків, принаймні п'ятеро перебувають у важкому стані. Тим часом, поліція затримала злочинця. Він поранив себе ножем і знаходиться без свідомості. На місці знайдено два ножі.

В Японії на вулиці по-звірячому порізали школярів CGTN

Школа Caritas – освітнє об'єднання, до якого входить дитячий сад, початкова (1-6 класи) школа, жіноча середня (7-9 класи) і старша (10-12 класи) і жіночий дворічний університет. Автобус повинен був забрати першокласників і відвезти їх до школи. Після події заняття в школі відмінили.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

CGTN

CGTN

Скріншот з відео

Two people, including a child, were feared dead in a mass stabbing attack that also injured 17 people in the Japanese city of Kawasaki https://t.co/7mU7cjwuhO #Japan #Kawasaki pic.twitter.com/71EcHavEeu - NDTV (@ndtv) 28 травня 2019 р

At least 15 people were hurt - including eight children - in a stabbing spree in Kawasaki, Japan, officials say https://t.co/Hn6E4tpskM pic.twitter.com/L0hfoVVMue - CNN Breaking News (@cnnbrk) 28 травня 2019 р

TV news coverage in #Japan at this hour dominated by the stabbing attack in Kawasaki. pic.twitter.com/buFJiYEySh - Steve Herman (@ W7VOA) 28 травня 2019 р

